На Украине проверяют камеры и сотни квартир в поисках убийцы Парубия

01 сентября 2025, 01:59

Фото: Istock/Sinenkiy

Украинские правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения, проверяют сотни арендованных квартир и мобильные номера для установления личности убийцы экс-спикера Рады Андрея Парубия, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники.