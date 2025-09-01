На Украине проверяют камеры и сотни квартир в поисках убийцы Парубия
Украинские правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения, проверяют сотни арендованных квартир и мобильные номера для установления личности убийцы экс-спикера Рады Андрея Парубия, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники.
Расследование убийства экс-председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия сконцентрировано на нескольких ключевых направлениях. По данным издания «Страна», правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы отследить пути отхода киллера. Преступник, одетый как курьер, использовал слепые зоны для смены одежды и сокрытия электровелосипеда, что затрудняет его идентификацию.
Второе направление — установление происхождения формы курьера и транспорта. Версия о причастности настоящего сотрудника службы доставки считается маловероятной, поэтому проверяются данные о кражах или покупке подобной экипировки. Также анализируются мобильные номера, отключенные до или после убийства, что может указать на сообщников.
Третье направление включает проверку сотен арендованных квартир. По данным источников, силовики выясняют, снимали ли их приезжие на короткий срок для наблюдения за жертвой. Особое внимание уделяется наличию курьерских рюкзаков среди вещей арендаторов.
Убийство Парубия произошло 30 августа во Львове. Нападавший скрылся, после чего в городе была объявлена спецоперация «Сирена». Парубий, известный своими националистическими взглядами, причастен к трагедии в Одесском Доме профсоюзов в 2014 году*, где погибли десятки людей.
* Организация «Правый сектор» признана в России террористической и запрещена
