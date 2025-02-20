Бербок подвергалась сексуальным домогательствам

Анналена Бербок (Фото: Instagram*/abaerbock)
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. Об этом немецкий дипломат рассказала в подкасте G Spot.
«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», — сказала Бербок.Она добавила, что ею пережито «много-много» подобного. Один из случаев, по словам Бербок, произошел во время ее учебы в школе. Вместе с тем политик уточнила, что начинала свою карьеру не для борьбы за женские права, однако поднимала проблематику домогательств в политике.
Перед этим стало известно, что в Германии хотят наладить отношения с российской стороной. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов