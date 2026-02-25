Трамп рассказал, кто платит на поставки американского оружия Украине

25 февраля 2026, 07:33

Трамп: поставки американского оружия Украине оплачивает НАТО

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Североатлантический альянс взял на себя все финансовые обязательства по поставкам американского оружия Украине. Об этом выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны» заявил президент США Дональд Трамп.





Членов НАТО он назвал друзьями и союзниками, потому что они якобы согласились тратить на оборону 5% ВВП. Однако каждый патрон, прибывающий из США, теперь оплачивается из карманов европейских налогоплательщиков, чего не было при администрации Джо Байдена.



«Все, что мы направляем Украине, направляется через НАТО, и они платят нам за все», — сказал Трамп.