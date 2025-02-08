Бербок возмутилась «величайшей радости» Путина из-за прекращения работы МУС

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Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС). Она считает, что прекращение работы суда будет «радостью» для президента России Владимира Путина, как следует из релиза МИД ФРГ, который цитирует РИА Новости.
«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — объяснила Бербок.Ранее министерство приняло к сведению объявленные США санкции против МУС, при этом в Берлине заявили о поддержке работы суда. Бербок отметила, что поддержка международного права и МУС является важным приоритетом в области безопасности.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении санкций против суда за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. Указ включает блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов МУС и их семей.
МУС, в свою очередь, осудил это решение и подтвердил намерение продолжать обеспечивать правосудие.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст запросил у Трампа свободы для обвиняемого во множественных изнасилованиях P. Diddy, а Гоша Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт.
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Мария Моисеева