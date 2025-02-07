Трамп введет санкции против МУС в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп введет санкции против Международного уголовного суда (МУС) в ответ на его расследования в отношении американских граждан и союзников, включая Израиль. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на документы.
Санкции предусматривают финансовые ограничения и визовые запреты для сотрудников МУС, связанных с делами против США и их партнеров, а также для членов их семей.
Поводом для решения стали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, выданные МУС 21 ноября. Суд обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа с октября 2023 по май 2024 года, включая преднамеренное создание гуманитарного кризиса.
Ранее сообщалось, что в США приняли законопроект о санкциях против МУС. 10 января палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в ответ на его действия в отношении израильского руководства.
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Поводом для решения стали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, выданные МУС 21 ноября. Суд обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа с октября 2023 по май 2024 года, включая преднамеренное создание гуманитарного кризиса.
Ранее сообщалось, что в США приняли законопроект о санкциях против МУС. 10 января палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в ответ на его действия в отношении израильского руководства.
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Мария Моисеева