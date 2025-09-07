Достижения.рф

Беспилотник атаковал здание российского посольства в Швеции

Фото: Istock/macky_ch

Неизвестные снова атаковали здание посольства России в Швеции с помощью беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.



По информации агентства, злоумышленники использовали дрон, чтобы сбросить на российское здание дипмиссии пластиковый пакет с краской. Отмечается, что подобный инцидент уже происходил в конце мая. Тогда неизвестные сбросили ёмкость с краской на сооружение посольства в Стокгольме, и она разбилась на площадке перед главным входом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готовит ноту протеста из-за этого акта вандализма. Она призвала власти Швеции взять под контроль деятельность «своих ультрас» и чётко выполнять обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее Мария Захарова заявила, что Европа «профукала» собственный континент.

Ольга Щелокова

