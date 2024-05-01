Беспорядки начались на первомайской манифестации в Париже

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Полиция Парижа применила дубинки на первомайской манифестации, пишет РИА Новости.
По данным агентства, акция проходит во Франции в честь Дня труда. Среди присутствующих — люди с флагами коммунистов и социалистов, представители «желтых жилетов».
Кроме этого, на акцию пришли представители радикального движения black bloc. Их отличительные черты — черная одежда с закрытыми масками и капюшонами.
Во время манифестации радикалы начали разбивать витрины и бросать петарды и бутылки в полицию. Силовики оттеснили зачинщиков, применив дубинки. Несколько человек получили травмы, добавили в агентстве.
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Кроме этого, на акцию пришли представители радикального движения black bloc. Их отличительные черты — черная одежда с закрытыми масками и капюшонами.
Во время манифестации радикалы начали разбивать витрины и бросать петарды и бутылки в полицию. Силовики оттеснили зачинщиков, применив дубинки. Несколько человек получили травмы, добавили в агентстве.
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Алёна Самарева