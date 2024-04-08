Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме

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При взрыве в многоэтажном доме на востоке Парижа погибли 3 человека. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Пожар разгорелся в воскресенье вечером на улице Шаронн в 11 округе города.
По данным газеты, перед пожаром в многоэтажном доме прогремел взрыв, происхождение которого в настоящее время остается неизвестным. Замглавы окружной администрации Люк Лебон отметил, что в этом доме отсутствует газовое оборудование, поэтому его природу еще предстоит установить.
До этого стало известно, что 9 человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным газеты, перед пожаром в многоэтажном доме прогремел взрыв, происхождение которого в настоящее время остается неизвестным. Замглавы окружной администрации Люк Лебон отметил, что в этом доме отсутствует газовое оборудование, поэтому его природу еще предстоит установить.
До этого стало известно, что 9 человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак