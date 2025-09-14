В Грузии арестовали экс-главу партии Саакашвили за призывы к свержению власти

14 сентября 2025, 01:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Левана Хабеишвили, бывшего председателя партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Политика обвиняют в обещании взятки и призывам к насильственному свержению государственного строя Грузии.