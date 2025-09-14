В Грузии арестовали экс-главу партии Саакашвили за призывы к свержению власти
Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Левана Хабеишвили, бывшего председателя партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Политика обвиняют в обещании взятки и призывам к насильственному свержению государственного строя Грузии.
Об этом сообщает телеканал Rustavi 2. Сообщнику Хабеишвили Муртазу Зоделава суд назначил залог в размере 25 тысяч лари (более 9,2 тысяч долларов) за сокрытие телефона обвиняемого и незаконное вмешательство в ход следствия.
Ранее в этот же день арестовали экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в злоупотреблении властью и легализации незаконных доходов. Следствие установило, что в 2023 году он закупил для военного госпиталя оборудование на сумму 966 тысяч долларов вместо планировавшихся 1,4 миллиона, нанеся ущерб в 483 тысячи долларов.
Бурчуладзе также обвиняют в приобретении недвижимости в Испании и подписании фиктивного договора купли-продажи имущества в Цхнети для сокрытия происхождения средств.
Читайте также: