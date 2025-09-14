Экс-мэру Стамбула Имамоглу грозит до 2,5 лет тюрьмы за оскорбления граждан
Прокуратура Стамбула предъявила новое обвинение арестованному экс-мэру города Экрему Имамоглу по статье «оскорбление».
Об этом сообщает издание BirGün. Инцидент, который лег в основу обвинения, произошел 26 октября 2024 года на выставке SAHA EXPO.
«Продолжай свою уродливую политику, ты очень уродлив», — высказался Имамоглу в ответ на реплику гражданина Серкана Шахина о визите представителя прокурдской партии.Сам экс-мэр настаивает, что его слова были критикой действий, а не оскорблением личности.
Это уже третье уголовное дело против Имамоглу. В декабре 2022 года его осудили на 2 года и 7,5 месяцев за оскорбление членов избирательной комиссии, а в июле 2025 года приговорили к 1 году и 8 месяцам за угрозы в адрес генпрокурора Стамбула. Все приговоры обжалованы и пока не вступили в силу.
Политику грозит от 3 месяцев до 2 лет 4 месяцев тюрьмы и полный запрет на политическую деятельность, что может окончательно исключить его из борьбы за президентский пост в 2028 году.