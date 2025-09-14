Премьер Франции Себастьен Лекорню выступил против отмены празднования Дня Победы
Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался от планов своего предшественника Франсуа Байру по отмене праздничных выходных в День Победы 8 мая и Пасхальный понедельник.
«Я хочу защитить тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане», — заявил Лекорню в интервью газете Midi Libre.Это решение поддержали 84% французов, выступавших против инициативы Байру, которая могла принести в бюджет 4,2 млрд евро.
Предыдущий премьер предлагал отменить праздники как часть пакета жёсткой экономии, включавшего заморозку пенсий и социальных выплат. Однако это вызвало волну протестов и привело к недоверию правительству в парламенте.
Ранее в сентябре массовые протесты против мер экономии собрали по всей Франции около 175 тысяч человек.