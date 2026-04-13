Стало известно, какую политику в отношении РФ будут вести новые власти Венгрии

13 апреля 2026, 16:59

Политолог Вакаров: Политика Венгрии будет недружественной по отношению к РФ

Новые власти Венгрии продолжат экономическое сотрудничество с Россией, а также будут выступать против отправки вооружения на Украину. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, в которых победу одержала оппозиционная политическая партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. Виктор Орбан должен покинуть свой пост.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вакаров отметил, что Мадьяр будет вести дружественную политику в отношении Брюсселя.





«Что касается политики нового венгерского правительства в отношении России, то она будет экономическая, направленная, в первую очередь, на восстановление поставок нефти в страну. Полагаю, что в ближайшем будущем возобновится поступление нефти через территорию Украины, по нефтепроводу "Дружба". Потом Венгрия начнет просить Россию о преференциях по газу», — считает политолог.