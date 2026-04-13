В Кремле высказались о перспективах диалога с Венгрией

Песков: Россия готова к диалогу с Венгрией
Россия готова к диалогу и выстраиванию добрых и взаимовыгодных отношений с новым правительством Венгрии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Теперь Виктору Орбану в течение 30 дней придется покинуть свой пост.
«Будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства, будет это по-прежнему прагматичная линия или политизированная», — сказал Песков в интервью с корреспондентом RT.
Ранее пресс-секретарь Кремля заявлял, что Россия рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с новым руководством Венгрии, однако поздравлять его с победой Москва не планирует.
Орбан уже поздравил «Тису» с победой, однако вынужден был признать, что результаты стали болезненными для партии «Фидес».