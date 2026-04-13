В Кремле высказались о перспективах диалога с Венгрией

13 апреля 2026, 18:39

Песков: Россия готова к диалогу с Венгрией

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия готова к диалогу и выстраиванию добрых и взаимовыгодных отношений с новым правительством Венгрии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.





Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Теперь Виктору Орбану в течение 30 дней придется покинуть свой пост.





«Будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства, будет это по-прежнему прагматичная линия или политизированная», — сказал Песков в интервью с корреспондентом RT.