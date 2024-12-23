Bild: Алиса Вайдель лидирует в рейтинге кандидатов на пост канцлера Германии

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Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель лидирует в рейтинге кандидатов на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на опрос института INSA.
На данный момент 24% избирателей готовы отдать свой голос за Вайдель. На второй строчке в рейтинге расположился кандидат от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. За него хотят проголосовать 20% граждан.
На третьем месте действующий канцлер Германии Олаф Шольц с 15% голосов. Замыкает рейтинг кандидат от «Зеленых» Роберт Хабек. Его желают избрать 14% граждан. Стоит отметить, что Хабек является вице-канцлером ФРГ и министром экономики страны.
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