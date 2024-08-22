Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа на съезде демократов

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично раскритиковал своего коллегу Дональда Трампа за его недавние высказывания о том, что при его администрации страна пользовалась уважением со стороны России и Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.
Выступая перед участниками общенационального съезда Демократической партии Клинтон сказал, что чуть не ахнул, когда Трамп заявил, что никто не уважает Америку так, как это было при его правлении.
Клинтон подчеркнул, что предпочел бы видеть уважение к США со стороны стран, которые высказывают его в нынешнее время. Его слова вызвали бурную реакцию среди присутствующих, сопровождаясь рукоплесканиями и смехом.
В период с 1993 по 2001 год Билл Клинтон занимал пост президента Соединённых Штатов Америки, будучи кандидатом от Демократической партии.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.
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«И он сказал это с серьезным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации», — добавил политик.
Клинтон подчеркнул, что предпочел бы видеть уважение к США со стороны стран, которые высказывают его в нынешнее время. Его слова вызвали бурную реакцию среди присутствующих, сопровождаясь рукоплесканиями и смехом.
В период с 1993 по 2001 год Билл Клинтон занимал пост президента Соединённых Штатов Америки, будучи кандидатом от Демократической партии.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.
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Дарья Осипова