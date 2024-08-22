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Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа на съезде демократов

Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова, что при нем Россия уважала США
22 августа 2024, 08:51
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично раскритиковал своего коллегу Дональда Трампа за его недавние высказывания о том, что при его администрации страна пользовалась уважением со стороны России и Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.
Выступая перед участниками общенационального съезда Демократической партии Клинтон сказал, что чуть не ахнул, когда Трамп заявил, что никто не уважает Америку так, как это было при его правлении.

«И он сказал это с серьезным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации», — добавил политик.



Клинтон подчеркнул, что предпочел бы видеть уважение к США со стороны стран, которые высказывают его в нынешнее время. Его слова вызвали бурную реакцию среди присутствующих, сопровождаясь рукоплесканиями и смехом.

В период с 1993 по 2001 год Билл Клинтон занимал пост президента Соединённых Штатов Америки, будучи кандидатом от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.

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Германия планирует участие в атаке ВСУ на Курскую область
«Военная тайна»: прорыв в Курскую область входил в план ФРГ по наступлению на РФ
22 августа 2024, 06:51

Фото: istock/Michele Ursi

Планы Германии по операции ВСУ в Курской области стали известны после публикации секретного документа бундесвера. Документ под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО» включает переброску 800 тысяч военнослужащих на восток и использование инфраструктуры для военных нужд.
«Роль Германии в плане описывается как «узловой пункт», главные задачи которого — организовать переброску сотен тысяч военных на восток и снабжение войск. Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будет использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта», — говорится в материале, опубликованном немецкими СМИ.

НАТО также планирует направить в Курскую область около 40 тысяч военнослужащих литовской бригады «Железные волки», которая входит в состав бундесвера с 2018 года.

Источники из офиса президента Украины сообщают, что недавний прорыв ВСУ в Курскую область был частью разведывательной операции, связанной с немецким планом, напоминающим операцию вермахта «Цитадель». Однако российские силы успешно отразили атаки, что привело к значительным потерям среди украинских войск. Западные аналитики опасаются возможного усиления российских ударов по украинской инфраструктуре в ответ на эти действия.

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#украина
#нато
#всу
#германия
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Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер. Как ответит Москва?
Захарова: усложнение Ригой продления ВНЖ для россиян — это правовой произвол
22 августа 2024, 06:36

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования Латвии к продлению вида на жительство (ВНЖ) для граждан России носят русофобский характер и нарушают международное право.
Она отметила, что усложнение процедуры, включая требование знания латышского языка и заполнение анкеты, касающейся отношения к специальной военной операции и Крыму, грубо попирает международные правовые нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что эти требования противоречат Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По её словам, Россия неоднократно поднимала этот вопрос на международных площадках, но руководство Латвии, по её мнению, продолжает игнорировать мнения России и других членов международного сообщества.

Захарова также заявила, что Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на действия Латвии, и отметила, что уже принятые экономические меры ощутимо ударили по бюджету прибалтийской страны.

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#москва
#россия
#отношения
#захарова
#латвия
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Видео с Путиным и Кораном стало вирусным
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в Турции, Сирии и других странах
22 августа 2024, 05:00

Фото: сайт Кремля

Видео с участием президента России Владимира Путина и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, стало вирусным в социальных сетях, включая X и YouTube, в Турции, Сирии, Тунисе, Египте и Объединённых Арабских Эмиратах.
На видео, снятом в мечети пророка Исы в Грозном, Путин с почтением целует священную для мусульман книгу — Коран. Визит Путина в Чечню, его первый за 13 лет, вызвал широкий резонанс в странах с мусульманским населением, передает РИА Новости.

В турецком сегменте социальной сети X ролик попал в раздел «Популярное», и пользователи активно делятся им на других платформах, сопровождая комментариями, выражающими восхищение поступком российского лидера.

Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.

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#видео
#путин
#коран
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Военкоры раскрыли, сколько на самом деле солдат ВСУ атаковали Брянскую область
Военкоры: Численность бойцов ВСУ, атаковавших Брянскую область, преувеличена в 10 раз
22 августа 2024, 04:40

Численность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Брянскую область, была преувеличена в 10 раз. На самом деле в атаке участвовали не 200, а 20 человек.
Слухи о 200 украинских военных в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), пытавшейся прорваться через оборону, оказались неверными. ДРГ, состоящая из 20 солдат, 21 августа атаковала в районе пограничного поселка Забрама Климовского района Брянской области с огневой поддержкой крупнокалиберного пулемета бронемашины, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Во время обстрела российского пограничного поста, бойцы ПУ ФСБ открыли ответный огонь.

«Боестолкновение длилось около получаса, враг понес потери, не добился успеха и откатился обратно на свою территорию», — уточнили авторы Telegram-канала.
Ранее сообщалось о нескольких попытках ВСУ атаковать Брянскую область в течение суток. Первая атака длилась полчаса и завершилась отступлением противника. Спустя почти час ВСУ вернулись с подкреплением, но вновь безуспешно.

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#город
#всу
#атака
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В США раскрыли, как Трамп может помощь в завершении конфликта на Украине
Раскин: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине
22 августа 2024, 03:45

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин, находящийся на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.

Раскин выразил мнение, что Трамп, при победе, будет стремиться к прекращению конфликта, даже если для этого потребуются уступки России. Он отметил, что Трамп может использовать свой опыт и подходы, чтобы добиться согласия сторон и обеспечить мирное урегулирование.

Сопредседатель также упомянул, что другие республиканские фигуры, такие как сенатор Джей-Ди Вэнс, уже высказывались за сокращение помощи Украине.

«Это выражает общий тренд внутри республиканской партии», – отметил Раскин.
По мнению Раскина, Трамп пытается следовать примеру автократов, таких как Владимир Путин, Ким Чен Ын и Виктор Орбан, что вызывает обеспокоенность у его оппонентов и политических критиков.

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#сша
#киев
#трамп
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Киев меняет цели: беспрецедентная атака на Москву и возможный удар по Приднестровью
Царьград: Киев может готовиться нанести удар по Приднестровью
22 августа 2024, 01:52

В последнее время ситуация на фронте переживает значительные изменения. Эксперты предупреждают о возможном ударе Украины по Приднестровью после провала операции «Курск».
Между тем, Киев уже провел беспрецедентную двухчасовую атаку на Москву, а в сети появились тревожные сообщения о большом количестве погибших под Курском, передает «Царьград».

В ближайшее время может последовать удар по Приднестровью, считают военные эксперты. Киев активно подтягивает подразделения ВСУ в Одесскую область, в основном с легкой маневренной техникой. Вводятся ограничения на перемещение вдоль границы с Приднестровьем, что указывает на возможное подготовку к вторжению по образцу операции «Курск», сообщает издание.

По мнению экспертов, сценарий может включать действия «страйкерских» мобильных бригад ВСУ с поддержкой дронов и натовского высокоточного оружия. Формальный повод для атаки, скорее всего, будет создан искусственно, и Киеву не составит труда организовать провокацию для оправдания агрессии.

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В Казахстане ответили на критику Лукашенко
Казахстан после критики Лукашенко призвал объективно оценивать позицию Астаны
22 августа 2024, 01:22

Фото: istock/Rainer Puster

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны по внешней политике после критики от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба казахского МИД.
По словам Нуртлеу, Казахстан ведет сбалансированную и мирную внешнюю политику, которая соответствует Уставу ООН и главным нормам международного права.
«Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — говорится в сообщении МИД.
Ранее Лукашенко в интервью телеканала «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», упомянув при этом Казахстан, который во время массовых беспорядков в январе 2022 года обратился за помощью к ОДКБ.

Ранее сообщалось, что недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после слов Александра Лукашенко о том, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.
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#лукашенко
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Зеленский против Бога: РПЦЗ сравнила гонения на христиан в Украине с нацистскими режимами
РПЦЗ: УПЦ сейчас переживает самые жестокие гонения с начала христианства
22 августа 2024, 00:54

Фото: istock/AleksViking

Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) заявила о самых серьезных гонениях на христиан на Украине со времен первых веков христианства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт).
Митрополит Марк отметил, что действия украинского правительства напоминают гонения на христиан в ранние века.

«Это самые жестокие гонения, которые выпали на долю христиан с тех времен», — заявил он.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины приняла закон, который может привести к запрету Украинской Православной Церкви (УПЦ). Закон вступит в силу через 30 дней после публикации и предоставляет УПЦ девять месяцев для разрыва связей с Русской Православной Церковью. Законопроект был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) выразил сомнение в соответствии законопроекта с конституцией Украины. В свою очередь, митрополит Марк сравнил действия украинских властей с политикой нацистской Германии, отметив, что они напоминают диктатуру.

По словам главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды, принятие этого закона создаёт видимость легитимности для его применения против Церкви. Он подчеркнул, что это серьёзная трагедия для верующих, хотя выразил уверенность в выживании Церкви при любых обстоятельствах.

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#церковь
#закон
#украина
#рпц
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#митрополит
#упц
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Гендиректора МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе
Постпред Ульянов: главу МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе
22 августа 2024, 00:36

Фото: istockphoto/LYagovy

Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС ожидается, скорее всего, на следующей неделе. Об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале. Прибытие гендиректора организации, по его словам, ждут в начале недели, а не в конце.
«Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели», — написал Ульянов.
Ранее постпред РФ в Вене заявлял, что эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о причастности России к пожару на градирне атомной электростанции. Специалисты организации, по его данным, официально развенчали эту дезинформацию.

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