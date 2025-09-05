В посольстве РФ назвали высказывания генсека НАТО «хамскими выпадами»
Посольство России в Бельгии ответило на резкие высказывания генсека НАТО Марка Рютте в адрес президента Владимира Путина, назвав их «хамскими выпадами» и отметив бесполезность обучения Рютте азам вежливости и дипломатии.
В официальном Telegram-канале дипмиссии появилось заявление, в котором российские дипломаты обратили внимание на сравнение президента России с губернатором Техаса.
«Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня М. Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...» — говорится в сообщении.В посольстве также отметили, что Рютте следует определиться с своей позицией: является ли Путин не таким уж могущественным лидером страны, сравнимой с ковбойским штатом, или президентом государства, представляющего наиболее значительную и прямую угрозу безопасности Евроатлантики.
Дипломаты добавили, что население стран НАТО не понимает, зачем резко урезаются социальные расходы и оголтело наращиваются военные траты.
Критика последовала после заявления Рютте от 4 сентября о том, что в вопросе отправки воинских контингентов на Украину право голоса должен иметь только Киев, а не Москва. Генсек НАТО выразил удивление тем, что кто-то оглядывается на мнение России.