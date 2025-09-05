В посольстве РФ назвали высказывания генсека НАТО «хамскими выпадами»

05 сентября 2025, 00:49

Фото: сайт НАТО

Посольство России в Бельгии ответило на резкие высказывания генсека НАТО Марка Рютте в адрес президента Владимира Путина, назвав их «хамскими выпадами» и отметив бесполезность обучения Рютте азам вежливости и дипломатии.





В официальном Telegram-канале дипмиссии появилось заявление, в котором российские дипломаты обратили внимание на сравнение президента России с губернатором Техаса.





«Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня М. Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...» — говорится в сообщении.