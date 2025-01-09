Биткойны осужденного экс-следователя СК Тамбиева начали передавать государству

Фото: iStock/dulezidar
Судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета России Марату Тамбиеву, который был осужден за рекордную взятку в криптовалюте, сообщает ТАСС,
Отмечается, что исполнительное производство инициировано на основании судебного решения, согласно которому биткойны Тамбиева, хранящиеся на аппаратном кошельке «Ledger Nano X», будут конфискованы в пользу государства.
В дополнение к этому, на имущество Тамбиева наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 года. Также с него взыскиваются исполнительные сборы в размере 15 тысяч рублей.
Суд в Подмосковье приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы за получение взятки в размере 2,7 тысячи биткойнов, что по текущему курсу составляет около 26,8 миллиарда рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима.
Тамбиев был арестован в марте 2022 года. Он, вместе с бывшей следовательницей Ляховенко, вымогал криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.
Судебные приставы взыщут более 8,6 млрд рублей с бизнесмена Бориса Шпигеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли в доход государства имущество на ₽500 млн
Суд Узбекистана приговорил к 4 годам колонии мужчину за участие в СВО
Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
В дополнение к этому, на имущество Тамбиева наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 года. Также с него взыскиваются исполнительные сборы в размере 15 тысяч рублей.
Суд в Подмосковье приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы за получение взятки в размере 2,7 тысячи биткойнов, что по текущему курсу составляет около 26,8 миллиарда рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима.
Тамбиев был арестован в марте 2022 года. Он, вместе с бывшей следовательницей Ляховенко, вымогал криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.
Судебные приставы взыщут более 8,6 млрд рублей с бизнесмена Бориса Шпигеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли в доход государства имущество на ₽500 млн
Суд Узбекистана приговорил к 4 годам колонии мужчину за участие в СВО
Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
Дарья Осипова