Бывшего губернатора Челябинской области обвинили в растрате 33 млрд рублей и объявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разыскивают по обвинению в растрате около 33 миллиардов рублей, выделенных на строительство и ремонт дорог в регионе. Об этом сообщают источники, знакомые с материалами нового уголовного дела.
По информации СМИ, возбуждено отдельное уголовное производство по статье о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ранее в базе данных МВД РФ появилась информация о розыске Дубровского.
Стоит отметить, что в 2019 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Дубровского в организации картельной схемы при распределении дорожных контрактов. Тогда почти 90% тендеров в сфере дорожного строительства в регионе получала одна подконтрольная компания «Южуралмост», заключая сделки на миллиарды рублей.
После этих обвинений Борис Дубровский досрочно покинул свой пост губернатора, затем уехал за границу. В 2023 году он был признан банкротом вместе со своим сыном. Сейчас он проживает в Швейцарии.
Читайте также: