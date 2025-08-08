Бывшего губернатора Челябинской области обвинили в растрате 33 млрд рублей и объявили в розыск

08 августа 2025, 04:41

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разыскивают по обвинению в растрате около 33 миллиардов рублей, выделенных на строительство и ремонт дорог в регионе. Об этом сообщают источники, знакомые с материалами нового уголовного дела.