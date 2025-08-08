Достижения.рф

Президент ОАЭ написал на русском о встрече с Путиным и планах партнёрства

Мухаммед Аль Нахайян: товарооборот РФ и ОАЭ достиг $11,5 млрд
Мухаммед Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовал на русском языке в соцсети X итоги встречи с Владимиром Путиным, подчеркнув приверженность стратегическому партнёрству и планам удвоения товарооборота до $23 млрд к 2030 году.



В ходе переговоров в Кремле, длившихся 3,5 часа, лидеры обсудили расширение сотрудничества в энергетике, инвестициях и безопасности. Аль Нахайян отметил рост взаимных инвестиций, особо выделив взаимодействие суверенных фондов двух стран:

«Российские инвестиции в Объединённые Арабские Эмираты всё-таки превышают эмиратские инвестиции в Россию, причём существенно – почти в два раза».

Путин подтвердил, что ОАЭ рассматриваются как площадка для его встречи с Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта. Ключевым достижением стало соглашение о снижении таможенных пошлин по 85% товарных позиций в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Товарооборот между ОАЭ и странами ЕАЭС достиг $30 млрд, а к 2030 году планируется его рост до $60 млрд. Параллельно стороны договорились создать «Русский дом» в Абу-Даби за два года для развития гуманитарных проектов.
Елизавета Теодорович

