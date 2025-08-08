Президент ОАЭ написал на русском о встрече с Путиным и планах партнёрства

08 августа 2025, 00:19

Мухаммед Аль Нахайян: товарооборот РФ и ОАЭ достиг $11,5 млрд

Мухаммед Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовал на русском языке в соцсети X итоги встречи с Владимиром Путиным, подчеркнув приверженность стратегическому партнёрству и планам удвоения товарооборота до $23 млрд к 2030 году.





В ходе переговоров в Кремле, длившихся 3,5 часа, лидеры обсудили расширение сотрудничества в энергетике, инвестициях и безопасности. Аль Нахайян отметил рост взаимных инвестиций, особо выделив взаимодействие суверенных фондов двух стран:





«Российские инвестиции в Объединённые Арабские Эмираты всё-таки превышают эмиратские инвестиции в Россию, причём существенно – почти в два раза».