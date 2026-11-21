21 ноября 2026, 04:10

Экс-президента Бразилии Болсонару увезли из тюрьмы в больницу с болями в животе

Фото: iStock/mirror-images

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вновь увезли из тюрьмы в больницу — причиной стали сильные боли в животе. Об этом написал его сын Карлос Болсонару на своей странице в социальной сети X.