Бывшего президента Бразилии госпитализировали
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вновь увезли из тюрьмы в больницу — причиной стали сильные боли в животе. Об этом написал его сын Карлос Болсонару на своей странице в социальной сети X.
По его мнению, ухудшение здоровья отца вызвано тем, что в заключении тот ограничен в движении и каждый день испытывает психологическое давление. Сын экс-главы государства обвинил судью Верховного суда Алешандри ди Мораиса в намерении не дать бывшему президенту выжить. Он также отметил, что навещать отца ему позволили лишь два раза в неделю по два часа.
До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал теракт в коммуне Трапп (департамент Ивелин, к юго‑западу от Парижа) как переломный момент для страны. Он заявил, что это первый в истории Франции заранее спланированный террористический акт, мотивированный расизмом и направленный против соотечественников, в том числе детей, из‑за цвета кожи или вероисповедания.
Ранее премьер‑министр страны Себастьен Лекорню сообщил, что в результате стрельбы погиб один человек, еще пострадали. Нападавший вел огонь из окна автомобиля, перемещаясь по нескольким кварталам. Среди мест, оказавшихся в зоне обстрела, была территория возле детской площадки. 39‑летнего местного жителя, подозреваемого в совершении теракта, полиция задержала в короткие сроки.
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