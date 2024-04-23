«Уничтожить Россию»: дипломат оценил возможность размещения ядерного оружия в Польше

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие на своей территории, если так решат союзники по НАТО. Кроме того, он голословно обвинил Россию в том, что она установила ракеты с ядерными боеголовками в Калининградской области.
О том, чувствует ли Польша угрозу со стороны России или информация о размещении ядерного оружия является провокацией, рассказал в беседе с «Радио 1» чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
По его словам, есть определенные планы создать плацдарм на территории Польши против Белоруссии и России.
Он также отметил, что «накачка информацией» идет во многих направлениях: в политической, экономической, военной. Эта целенаправленная линия, которая должна создать в головах людей мысль, что Россия – это большая угроза, пояснил эксперт.
Он также добавил, что в настоящее время идет нагнетание страха.
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По его словам, есть определенные планы создать плацдарм на территории Польши против Белоруссии и России.
«В связи с этим идет накачка своего же населения и вбросы информации в мировые средства для того, чтобы эту атмосферу накалить. Получится у них разместить ядерное оружие? Это вопрос, притом очень большой. Тут много будет зависеть не только от России, но и от многих стран, которые, несмотря на то, что уже не действуют какие-то международные соглашения о нераспространении ядерного оружия, ограничивают перемещение всего этого ядерного оружия. В итоге, конечно, все понимают, что от России не исходит угроза Польше. Тем более, учитывая нынешнюю обстановку, сложную ситуацию, связанную с Украиной», — заявил Василий Корчмарь.
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Он также отметил, что «накачка информацией» идет во многих направлениях: в политической, экономической, военной. Эта целенаправленная линия, которая должна создать в головах людей мысль, что Россия – это большая угроза, пояснил эксперт.
«Но многие забыли, что именно Германия начала Вторую мировую войну при поддержке Англии и США. Ни слова не говорится о том, что советский народ освободил от фашизма. Запад вскормил неонацизм на Украине. Туда было 5 млрд вложено еще в 2014 году, сколько оружия было туда направлено. Цель известна – уничтожить Россию», – объяснил Корчмарь.
Он также добавил, что в настоящее время идет нагнетание страха.
«Страх иногда вызывает такие ощущения у людей: как-то хочется выжить в этой ситуации», – заключил Корчмарь.
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