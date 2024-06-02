Бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад зарегистрирован на выборах

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Бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад зарегистрирован в предвыборной гонке. Об этом сообщает Telegram-канал государственного телевидения Ирана.
«Махмуд Ахмадинежад вошел в министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента», – говорится в сообщении.
Внеочередные президентские выборы в Иране состоятся 28 июня. Решение провести голосование принято после того, как в авиакатастрофе погиб президент Эбрахим Раиси.
Регистрация началась в минувший четверг, 30 мая, на сегодня в качестве кандидатов на пост главы Ирана зарегистрировано почти двадцать человек. Регистрировать претендентов будут до 3 июня, а потом последует недельная проверка, соответствуют ли они требованиям. Об окончательном списке объявят 11 июня.
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Никита Кротов