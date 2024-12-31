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Бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что на Украине управляют коррумпированные олигархи и напрочь отсутствует демократия. Об этом он сообщил в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — обратил внимание бывший министр финансов Германии.
Оскар Лафонтен уточнил, что независимые партии и средства массовой информации на Украине запрещены, а на формирование демократии и независимости в стране уйдет много времени.
Ранее американский миллиардер Илон Маск присудил главе киевского режима Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен». Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву.
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Ольга Енгалычева