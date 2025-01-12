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Бывший премьер-министр Британии оскорбил Путина

Бывший премьер Британии Джонсон призвал Путина отказаться от «имперских амбиций»
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента России Владимира Путина отказаться от «имперских амбиций». Об этом он заявил в интервью изданию Delfi.
В ходе беседы с изданием политик оскорбил Путина, после чего напомнил, что Россия больше не является империей, призвал донести эти сведения до главы государства. Джонсон призвал не пытаться контролировать другие страны.

В частности, британский экс-премьер указал, что Латвия, Литва, Эстония и Украина больше не входят в состав России, как это было в период Российской империи.



Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина в первые дни 2025 года понесла катастрофические потери.

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Кедми: Киев намерен провести выборы для начала переговоров с легитимной властью
12 января 2025, 08:59

Фото: iStock/alzay

Украина собирается начать мирные переговоры во главе с легитимной властью. Об этом сообщил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в беседе с болгарским порталом «Поглед Инфо».
В минувшую среду стало известно о решении Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Однако это будет возможно при условии, что бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.

Кедми указал, что заявления о проведении выборов и выдвижении конкретных кандидатов связано с предупреждением президента России Владимира Путина о том, что Москва готова провести переговоры только с легитимной властью.

Политолог напомнил, что Зеленский, в свою очередь, не обладает никакой легитимностью, а его пребывание у власти противоречит конституции Украины. По словам Кедми, судьба Зеленского находится в руках Вашингтона, который может в любой момент начать поиск подходящей кандидатуры на его место.

Собеседник портала убеждён, что США придут к выводу, что Зеленский не является лучшей фигурой для управления страной, поэтому будут искать альтернативного кандидата, который придёт к власти после проведения выборов.

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Швейцария объявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа
12 января 2025, 08:33

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Швейцария вызвалась провести встречу президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа, однако настаивать не будет. Об этом сообщает издание Le Temps, ссылаясь на руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.
Отмечается, что стороны, включая Украину, были проинформированы о готовности Берна провести мирную встречу глав государств, которая позволит ускорить установление мира.

При этом издание пишет, что Швейцария реализует встречу, если её об этом попросят. Страна является лишь одной из списка готовых принять встречу Путина и Трампа.

10 января избранный президент США заявил о подготовке ко встрече с Путиным. Он указал на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украину. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий.

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#швейцария
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Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку
Швейцарская народная партия призвала главу Минобороны уйти в отставку
12 января 2025, 07:48

Фото: iStock/william87

Швейцарская народная партия (UDC), являющаяся крупнейшей политической силой в стране, призвала главу Минобороны Швейцарии Виолу Амхерд уйти в отставку из-за её провальной политики в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении партии.
Отмечается, что в настоящее время Швейцария не может обеспечивать собственную внутреннюю и внешнюю безопасность, что стало следствием политических заблуждений и неправильного выбора кадров. Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии, а не её экипирования. Также она продолжает осуществлять поставки Украине вооружения, предназначенного для защиты собственной страны.

Кроме того, Амхерд способствовала сближению Швейцарии в НАТО, что ведёт к вовлечению страны в конфликты других государств и уводит от устоявшейся политики нейтралитета.

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На Западе заявили о намерении Зурабишвили продвигать идею войны Грузии с Россией
L'AntiDiplomatico: Зурабишвили начнёт продвигать идею войны Грузии с Россией
12 января 2025, 07:16

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости)

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена заняться продвижением идей о необходимости войны с Россией на различных конференциях в качестве стипендиата Института Маккейна в США. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Отмечается, что Зурабишвили будет позволено в ходе различных научных конференций делать громкие заявления о Грузии, в том числе, оправдывать прошлые войны и продвигать идеи о необходимости новой войны между Москвой и Тбилиси.

При этом уточняется, что Евросоюз и блок НАТО даже не пытаются скрыть причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. В частности, американский Институт Маккейна открыто заявляет о стремлении своего стипендиата привести государство к проведению новых выборов.

Напомним, что Зурабишвили отказывается признавать легитимными нынешние власти Грузии, включая президента страны Михаила Кавелашвили, инаугурация которого прошла 29 декабря. В минувший четверг она представила свой новый офис в Тбилиси, из которого, по её словам, продолжить исполнять «функции президента».

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#саломе зурабишвили
#грузия
#россия
#война
#политика
#сша
#евросоюз
#нато
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США снова отказали российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию
Власти США отказали российским дипломатам в поездке на церемонию в Элизабет-Сити
12 января 2025, 07:14

Фото: iStock/iZhenya

Власти США снова отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков в честь 80-й годовщины гибели советских лётчиков. Об этом сообщается в заявлении посольства России в Вашингтоне.
В дипмиссии подчеркнули, что в США остро ощущается желание местных властей предать забвению российско-американское союзничество в период Второй мировой войны. В частности, на это указывает очередной отказ в согласовании поездки российских дипломатов в Элизабет-Сити.

Напомним, что 11 января исполнилось 80 лет со дня гибели советских лётчиков, участвующих в ранее засекреченном проекте «Зебра». Тогда четыре пилота, перегонявших из Штатов в Советский Союз гидросамолёты типа «Каталина», погибли в авиакатастрофе на взлёте с реки Пасковотанк в Северной Каролине.

Накануне в Элизабет-Сити состоялась церемония, в ходе которой соотечественники опустили на воду красные гвоздики в знак памяти и скорби.

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#вторая мировая война
#память
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МИД РФ: санкции США в отношении России не останутся без реакции
12 января 2025, 05:54

Фото: iStock/donfiore

МИД России пообещал ответной реакции на санкции США. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
В частности санкции касались российского энергетического сектора, ряда компаний и их руководства. В ответ на это в МИД пообещали продолжить реализовывать крупные проекты по добыче нефти и газа. К тому же Россия будет идти по направлению импортозамещения и оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.

При этом в ведомстве отметили, что несмотря на все попытки Белого дома, РФ остается важнейшим игроком на глобальном рынке. Нанести стратегическое поражение Москвы со стороны Вашингтона не увенчалась успехом, а отечественная экономика продолжает развиваться.

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#сша
#россия
#экономика
#санкции
#мид
#аэс
#рф
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Мадуро: в Венесуэле отпразднуют 80-летие победы СССР над фашистской Германией
12 января 2025, 04:58

Фото: iStock/andriano_cz

Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет отпраздновать в стране 80-летие победы СССР над фашистской Германией. Об этом глава государства заявил на закрытии Всемирного антифашистского фестиваля в Каракасе.
«Мы начнем в Венесуэле историческое празднование 80-летия победы над фашизмом», — передает слова Мадуро ТАСС.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что в стране отметят взятие Берлина и установку советского флага над Рейхстагом. Также будет отпраздновано освобождение нацифашизма. Подготовку к 80-ой годовщине победы Мадуро предложил посольствам России, Белоруссии и Китая. Также президент уточнил, что сейчас страны Латинской Америки находятся в эпицентре борьбы с фашизмом, в связи с чем он предложил создать всемирный антифашистский альянс.

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#страны
#великая отечественная война
#венесуэла
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Посольство РФ в США: Штаты предают забвению сотрудничество с СССР во время ВОВ
12 января 2025, 03:33

Фото: iStock/Sven Loeffler

Власти США пытаются предать забвению сотрудничество Штатов и СССР в период Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.
«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны», — заявили в посольства РФ.

В диппредставительстве отметили, что Запад пытается переписать историю и принизить подвиг солдат СССР в разгроме нацистов. При этом предание забвению сотрудничество Москвы и Вашингтона в 40-х годах отражается в отказе согласовать визит дипломатов из России для проведения мемориальной церемонии в городе Элизабет-Сити.

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#великая отечественная война
#вторая мировая война
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Джорджеску: НАТО будет использовать свою базу в Румынии для начала войны с РФ
12 января 2025, 02:37

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. Данное высказывание было сделано в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану, продемонстрированном телеканалом Digi 24.
«Таким образом, эта база НАТО будет использована для начала крупного наступления в России», — сказал Джорджеску.

Стоит отметить, что «Михаил Когэлничану» станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Именно она, по мнению политика, будет плацдармом для потенциального наступления на РФ.

Также Джорджеску выступил с критикой международного сообщества. По его словам, страны или притворяются, или у них есть интерес использовать Румынию «как детонатор для опасного прецедента». Политик возмутился и заявил: «Никто не имеет права играть с миром и демократией!».

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#румыния
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