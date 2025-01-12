Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента России Владимира Путина отказаться от «имперских амбиций». Об этом он заявил в интервью изданию Delfi.
В ходе беседы с изданием политик оскорбил Путина, после чего напомнил, что Россия больше не является империей, призвал донести эти сведения до главы государства. Джонсон призвал не пытаться контролировать другие страны.
В частности, британский экс-премьер указал, что Латвия, Литва, Эстония и Украина больше не входят в состав России, как это было в период Российской империи.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина в первые дни 2025 года понесла катастрофические потери.
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В частности, британский экс-премьер указал, что Латвия, Литва, Эстония и Украина больше не входят в состав России, как это было в период Российской империи.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина в первые дни 2025 года понесла катастрофические потери.
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Анастасия Чинкова