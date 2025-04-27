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Бизнесмен Сакс: россияне не являются врагами для США

Фото: iStock/ Sven Loeffler

Фото: iStock/ Sven Loeffler

Россияне не являются врагами для граждан США. С таким заявлением выступил в соцсети X американский бизнесмен Дэвид Сакс.
Подобным образом инвестор отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался снова выпросить помощь. Украинский политик обратил внимание, что Киев сражается с «врагами» Соединенных Штатов Америки.

«Русские нам не враги», — прокомментировал слова Владимира Зеленского Дэвид Сакс.

Со слов инвестора, США не стоило помогать киевскому режиму в конфликте с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть».

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Профессиональный чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Sun: Трамп запретил Макрону участвовать в его разговоре с Зеленским
27 апреля 2025, 17:18

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть». Об этом сообщает газета Sun, ссылаясь на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.
Специалист прокомментировала кадры, на которых Макрон пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается их развести в разные стороны. Американский лидер обратился к французскому коллеге, заявив, что он не прав, и ему следует удалиться.

Также на опубликованном Белым домом ролике видно, что изначально стояли три стула, но в итоге их осталось два – для Трампа и Зеленского.

Накануне они провели короткую встречу перед похоронами понтифика в базилике Святого Петра. Стороны договорились провести полноценную беседу после завершения церемонии, однако, как написали украинские СМИ, этого так и не произошло.

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Во Франции призвали Макрона уйти в отставку
Политик Дюпон-Эньян: из-за поведения на встрече в Ватикане Макрону нужно уйти
27 апреля 2025, 13:18

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за своего поведения на встрече американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Ватикане. Об этом объявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
Политик отреагировал на видео, на котором французский лидер подошел к Владимиру Зеленскому, беседовавшему с Дональдом Трампом, и крепко пожал ему руку. Президент Соединенных Штатов Америки, в свою очередь, не подал руки Эммануэлю Макрону и преградил ему дорогу к трем стульям, два из которых приготовили для Трампа и Зеленского.

«С Макроном обошлись как с лакеем. Он должен уйти [с поста президента Франции]. Скорее, досрочные выборы президента!» — обратил внимание Дюпон-Эньян.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.

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#дональд трамп
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#франция
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Названы причины падения курса доллара
Pravda.Ru: причины падения курса доллара кроются в политике Трампа
27 апреля 2025, 11:51

Фото: iStock/Lazy_Bear

Причины падения курса доллара, который в понедельник достиг самых низких значений с 2022 года, кроются в политике президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Pravda.Ru.
Отмечается, что ряд экспертов указывают на вмешательство американского лидера в работу центрального банка, которое пагубно отражается на рынках.
«На фоне этих событий евро вырос на 1,3% по отношению к доллару, японская иена и швейцарский франк тоже укрепились. Инвесторы ищут спокойствие и убежище в более стабильных активах — именно поэтому растет спрос на евро и немецкие облигации», — говорится в материале.
По данным издания со ссылкой на CNBC, в случае если Трамп решит сместить председателя ФРС, Штаты еще больше потеряют доверие к своей экономике.

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Стало известно, кто стоит за разжиганием ядерной войны между Пакистаном и Индией
Политолог Перенджиев: ядерную войну между Пакистаном и Индией разжигают США
27 апреля 2025, 11:31

Фото: iStock/hansslegers

За эскалацией конфликта между Пакистаном и Индией, который может перерасти в ядерную войну, стоят США, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что Штатам выгоден конфликт, который может задеть основного конкурента на геополитической арене — Китай.
«Пакистан и Индия — соседи Китая, если произойдет обмен ядерными ударами, то это затронет и КНР. У нас есть БРИКС, куда входят Индия и Китай, это хоть и не военный, но очень крупный политический блок. Скорее всего, заказчиком развязывания прокси-войны против КНР являются США», — считает эксперт.
При этом Переджиев добавил, что президент США Дональд Трамп может быть не причастен к этому, так как в Штатах сильно глубинное государство, которому выгодно отвлечь главу государства от мирного урегулирования украинского конфликта.

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#китай
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#соседи
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NORC: Трамп оправдывает ожидания большинства американцев
27 апреля 2025, 04:51

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп своей деятельностью оправдывает ожидания большинства американцев. Такими данными поделились в исследовательском центре NORC.
«Около семи из десяти взрослых американцев говорят, что первые несколько месяцев второго срока Трампа были в основном такими, как они ожидали, и только около трех из десяти говорят, что действия президента-республиканца были в основном неожиданными», — передает данные исследования Associated Press.

Стоит отметить, что почти половина граждан считает неправильным направление политики Трампа. Выбор президента по данному вопросу поддерживает 24% граждан.

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