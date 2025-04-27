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Россияне не являются врагами для граждан США. С таким заявлением выступил в соцсети X американский бизнесмен Дэвид Сакс.
Подобным образом инвестор отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался снова выпросить помощь. Украинский политик обратил внимание, что Киев сражается с «врагами» Соединенных Штатов Америки.
Со слов инвестора, США не стоило помогать киевскому режиму в конфликте с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть».
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«Русские нам не враги», — прокомментировал слова Владимира Зеленского Дэвид Сакс.
Со слов инвестора, США не стоило помогать киевскому режиму в конфликте с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть».
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Ольга Енгалычева