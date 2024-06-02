Бизнесвумен Халла Томасдоттир стала президентом Исландии

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Бизнесвумен Халла Томасдоттир победила в президентских выборах в Исландии. Как сообщает исландская телерадиокомпания RUV, она набрала 34,3% голосов.
Уточняется, что на втором месте с 25,2% бывшая премьер Исландии Катрин Якобсдоттир, а замкнула тройку лидеров руководитель Национального управления энергетики Исландии Халла Хрюнд Логадоттир. Явка избирателей составила 78,83%.
Действующий глава государства Гудни Йоханнессон (с 2016 года) не пошел на третий срок. На пост президента было 12 кандидатов, что стало рекордным показателем. По результатам опроса центра социальных исследований Prosenta в Исландии, среди трех фавориток вероятной победительницей предвыборной гонки должна была стать Катрин Якобсдоттир.
В Исландии президента выбирают прямым тайным голосованием, одним туром. Побеждает тот, у кого наибольшее количество голосов избирателей.
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Действующий глава государства Гудни Йоханнессон (с 2016 года) не пошел на третий срок. На пост президента было 12 кандидатов, что стало рекордным показателем. По результатам опроса центра социальных исследований Prosenta в Исландии, среди трех фавориток вероятной победительницей предвыборной гонки должна была стать Катрин Якобсдоттир.
В Исландии президента выбирают прямым тайным голосованием, одним туром. Побеждает тот, у кого наибольшее количество голосов избирателей.
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Никита Кротов