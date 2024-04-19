В Индии начинаются самые масштабные в мире парламентские выборы

Фото: istock / Dragon Claws
Самые масштабные в мире парламентские выборы начинаются в пятницу в Индии. Порядка 968 миллионов избирателей примут участие в проходящем в семь этапов голосовании.
До этого главный избирательный комиссар Раджив Кумар сообщил, что выборы в нижнюю палату парламента Индии будут проходить с 19 апреля по 1 июня, голоса будут подсчитаны 4 июня.
Голосование состоится во всех 28 штатах и 8 союзных территориях Индии, где развернут более 1 миллиона избирательных участков.
Длительный период проведения выборов связан с большой площадью государства, высоким количеством удаленных регионов, откуда избирательные бюллетени необходимо везти в том числе на спинах слонов из-за слаборазвитой инфраструктуры.
Вместе с этим в Индии существует избирательная кабинка, которая находится на высоте около 4,6 тысячи метров.
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Голосование состоится во всех 28 штатах и 8 союзных территориях Индии, где развернут более 1 миллиона избирательных участков.
Длительный период проведения выборов связан с большой площадью государства, высоким количеством удаленных регионов, откуда избирательные бюллетени необходимо везти в том числе на спинах слонов из-за слаборазвитой инфраструктуры.
Вместе с этим в Индии существует избирательная кабинка, которая находится на высоте около 4,6 тысячи метров.
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Алина Юрчак