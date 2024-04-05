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Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила предложение об объединении Молдавии и Румынии, передает РИА Новости.
По ее словам, идея румынского премьер-министра Марвела Чолаку о поддержке идеи объединения выглядит как провокация и несет реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Сенатор также отметила, что подавляющее большинство жителей автономии проголосовало против вступления Молдавии в ЕС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Молдавии признали флаг Российской империи символом экстремизма.
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Сенатор также отметила, что подавляющее большинство жителей автономии проголосовало против вступления Молдавии в ЕС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Молдавии признали флаг Российской империи символом экстремизма.
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Александр Климов