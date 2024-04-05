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«Несет реальные риски»: Сенатор Ковитиди об объединении Молдавии и Румынии

Сенатор Ковитиди: Идея объединения Молдавии и Румынии несет реальные риски
05 апреля 2024, 23:29
Фото: iStock/ butenkow

Фото: iStock/ butenkow

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила предложение об объединении Молдавии и Румынии, передает РИА Новости.
По ее словам, идея румынского премьер-министра Марвела Чолаку о поддержке идеи объединения выглядит как провокация и несет реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Сенатор также отметила, что подавляющее большинство жителей автономии проголосовало против вступления Молдавии в ЕС.



Ранее «Радио 1» сообщало, что в Молдавии признали флаг Российской империи символом экстремизма.

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#молдова
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#россия
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Раскрыты планы Ирана атаковать Израиль
CBS News: Иран планирует масштабную атаку на Израиль в ближайшее время
05 апреля 2024, 23:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран планирует масштабную атаку на Израиль в ближайшие несколько дней, передает телеканал CBS News.
По данным телеканала, Израиль и США считают, что Иран стремится отомстить за израильскую бомбардировку своего консульства в Сирии и планирует ответный удар. Он будет нанесен баллистическими и крылатыми ракетами, а также роем беспилотников.

Атака, вероятно, состоится до окончания Рамадана на следующей неделе, сообщает издание.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США передали Ирану просьбу воздержаться от обстрелов американских объектов.

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#ракетный удар
#сирия
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На Украине предложили закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии
Шмыгаль: Необходимо закрыть небо ЕС для туристов из России и Белоруссии
05 апреля 2024, 23:19

Фото: iStock/Sitikka

Украина предложила запретить авиационный транзит в Россию и Беларусь, чтобы российский бизнес и туристы «не могли комфортно использовать небо Европейского Союза». Такое предложение, озвученное премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, было опубликовано информационным агентством УНИАН в Telegram-канале.
«Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», – уточнил премьер в эфире украинского телемарафона.

Премьер-министр Шмыгаль пояснил, что такой шаг создаст проблемы в сфере логистики для Москвы, сделает ее более дорогой и дискомортной. Премьер-министр пообещал, что Киев будет настаивать на введении этих санкций, и выразил уверенность, что предложение будет поддержано Литвой, Эстонией и Латвией.

Ранее «Радио 1» сообщало, что турецкая компания Southwind отменила полеты из-за связи авиакомпании с Россией.

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Эрдоган собирается обсудить с Байденом риски из-за ситуации с Украиной
05 апреля 2024, 22:54

Фото: Istockphoto / rarrarorro

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом в ходе майского визита в США риски, вызванные ситуацией на Украине. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанное им в Брюсселе.
«По словам Фидана, в ходе двусторонней встречи в Брюсселе он и его американский коллега Энтони Блинкен затронули визит президента Эрдогана в США по приглашению Байдена. Фидан заявил, что вопрос Украины также будет включён в повестку дня, отметив, что «эта война касается Турции». Наш президент продолжит привлекать внимание к этой проблеме», – отмечает информагентство.
Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в Соединённые Штаты запланирован на 9 мая.

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#украина
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Киевский политолог Карасёв уличил НАТО в попытке защититься от России руками украинцев
05 апреля 2024, 22:34

Фото: Istockphoto / Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины. С таким заявлением выступил киевский политолог Вадим Карасёв.
Ранее Столтенберг сообщил, что боевые действия на украинской территории отвечают интересам НАТО, так как обеспечивают безопасность стран военного блока.
«И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы так не договаривались», – возмутился Карасёв в интервью Youtube-каналу «Вышка», фрагмент которого приводит РИА Новости.
По словам политолога, Украина надеялась на полноценное членство в альянсе, который должен был обеспечить ей безопасность.
«Теперь же получается, что для спасения НАТО от военной машины России Украина должна защищать альянс руками и жизнями своих солдат», – уверен аналитик.
Как отметил Карасёв, Североатлантический альянс во главе со Столтенбергом уготовал Украине роль сдерживающего фактора для спокойной жизни членов самого блока.

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#россия
#украина
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МИД России: Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ
05 апреля 2024, 22:06

Фото: Istockphoto / Dymax

США и Европейский союз добиваются выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, а также вывода из страны российских пограничников. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Как указали на Смоленской площади, Вашингтон и Брюссель хотят выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Ереван не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути из-за угрозы безопасности, проблем в экономике и оттока населения.

Там назвали недавнюю встречу премьера Армении Никола Пашиняна с представителями Соединенных Штатов и ЕС попыткой Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло 5 апреля в Брюсселе.

В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. В феврале Пашинян объявил о приостановке членства Армении в ОДКБ. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики не был выполнен.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти заявления оскорбительными.

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#сша
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Украине нашли замену – после поражения Киева НАТО возьмётся за Молдавию
Пентагон: Молдавия может стать плацдармом для США и НАТО после поражения Киева
05 апреля 2024, 20:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Молдавия может стать плацдармом для США и НАТО в случае поражения Украины. Об этом он сообщил в беседе с изданием Asia Times.
Он подчеркнул, что многие европейские специалисты и политики всё чаще начали говорить о том, что дни Украины как независимого государства в скором времени будут сочтены.

По прогнозам аналитика, худшим вариантом развития событий может стать то, что часть украинской территории перейдёт России, а в Киеве появится пророссийская власть. Западная же часть Украины будет поделена между Польшей и соседними с ней странами.

При этом НАТО хочет иметь противовес российской победе, что может расцениваться как попытка защитить Одессу и угрожать Крыму.

В итоге Молдавия может стать плацдармом, но это несёт за собой ряд трудностей. Государство разделено между прозападными и пророссийскими силами, которые могут прийти к власти. В случае, если Евросоюз отправит войска через Румынию или другие страны для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, высок риск внутреннего конфликта.

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#украина
#молдова
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#сша
#нато
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В Госдуме оценили западный план Б на случай поражения Киева
Депутат Водолацкий осудил планы Запада вовлечь Молдавию в конфликт на Украине
05 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/JARAMA

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил представленный западными странами план Б на случай поражения Украины. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что в случае поражения Украины в конфликте Запад может использовать Молдавию в качестве плацдарма против России.

Водолацкий отметил, что западные власти активно ищут, где им применить свои силы, чтобы продолжать свои действия на границах России. Однако в ходе этого будет уничтожено население тех стран, которые они хотят подчинить себе – это могут быть Молдавия, Армения, Грузия и другие.

Вместе с тем, политик не исключил, что Молдавия начнёт сотрудничать с НАТО.

По словам Водолацкого, в мире есть достаточно много стран, власти которых стали продажными политиками, которые готовы жертвовать своим народом ради мифического светлого будущего. Граждане Молдавии должны понимать, что их президент Майя Санду – одна из них.

Депутат подчеркнул, что западный план Б – это «банкротство их возможностей и желаний, которые они хотели реализовать на территории Украины».

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#россия
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#евросоюз
#госдума
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Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией
Гуцул: Гагаузия объявит о независимости в случае объединении Молдавии и Румынии
05 апреля 2024, 20:09

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Об этом Гуцул написала в своем Telegram-канале.
Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии. Она отметила, что люди надеются на «возобладание разума» молдавских властей.

Гуцул напомнила, что в Гагаузии в 2014 году прошел референдум, по результатам которого стало понятно, что жители автономии видят дальнейшую жизнь в составе независимой Молдавии. По ее словам, гагаузы готовы продолжать отстаивать суверенитет. Она заключила, что в республике проживает множество национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения.

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В США заявили, что Трамп не решит конфликт на Украине за 24 часа
Экс-советник Болтон: Трамп не знает, как решить конфликт на Украине
05 апреля 2024, 19:52

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп не знает, как решить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года. Такое заявление сделал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе интервью британской газета inews.
Политик подчеркнул, что Трамп слепо верит в то, что способен заключить сделку из чего угодно. Он может заключить её с Украиной и Россией, на Ближнем Востоке и т.д. «Для него всё – сделка»,– отметил Болтон.

Также политик обвинил Трампа в том, что он уже влияет на украинский конфликт, задерживая одобрение Конгрессом помощи Киеву.

Болтон при этом не призвал американцев голосовать за нынешнего лидера Джо Байдена, указав тем самым на то, что оба политика не достойны поста президента США.

Ранее Трамп заявлял, что в случае своего переизбрания сможет решить украинский конфликт в течение 24 часов.

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