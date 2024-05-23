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Призывы политиков США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России безрассудны и грозят втягиванием Штатов в конфликт. Такое заявление сделал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовала дипмиссия.
«Подобные провокационные заявления — крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — заявил посол.Антонов отметил, что «киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России», постоянно используя для этого «смертоносную продукцию ВПК НАТО».
По мнению дипломата, у американских политиков одно желание — ускорить разгром преступников в Киеве.
Он добавил, что Штаты реагируют на успехи российской армии на поле боя истерикой, а главная цель Киева — провокация столкновения РФ и Североатлантического альянса.
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование собственных вооружений для атак по РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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