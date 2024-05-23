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Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России

Антонов: призывы разрешить ВСУ бить по России грозит втягиванием США в конфликт
23 мая 2024, 04:40
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Призывы политиков США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России безрассудны и грозят втягиванием Штатов в конфликт. Такое заявление сделал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовала дипмиссия.
«Подобные провокационные заявления — крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — заявил посол.
Антонов отметил, что «киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России», постоянно используя для этого «смертоносную продукцию ВПК НАТО».



По мнению дипломата, у американских политиков одно желание — ускорить разгром преступников в Киеве.

Он добавил, что Штаты реагируют на успехи российской армии на поле боя истерикой, а главная цель Киева — провокация столкновения РФ и Североатлантического альянса.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование собственных вооружений для атак по РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Блинкен пригрозил Грузии санкциями за закон об иноагентах
Блинкен пообещал, что США примут меры против Грузии из-за закона об иноагентах
23 мая 2024, 05:25

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

США примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаниях в комитете палаты представителей, сообщает ТАСС.
«Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия», — подчеркнул Блинкен.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Штатам придется кардинально пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления в силу закон об иноагентах.

Помимо этого, глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен отметил, что Вашингтон может наложить санкции на Тбилиси, если принятый парламентом проект останется прежним, а руководство продолжит нападки на Евросоюз и других партнеров.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
МИД Польши: Варшава рассматривает возможность применения ПВО против ракет РФ
23 мая 2024, 02:15

Фото: istock / macky_ch

В Польше рассматривают возможность использования своих сил противоохдушной обороны, который расположены около границ государства, против ракет РФ, но никаких решений по этому вопросу пока не приниималось. Об этом сообщил представитель МИД Павел Вронский в интервью Укринформ.
«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по этому вопросу ещё не принято», — заявил он.
Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины. Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.

Как утверждает представитель польского МИД, переговорный процесс по этому вопросу в Польше начался после того, как ранее в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.

Ранее в Польше нашли путь к стабильному миру в Восточной Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кадыров пригласил Путина в Чечню
Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню
23 мая 2024, 01:30

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве и доложил ему о социально-экономической ситуации. Об этом Кадыров написал в своём Телеграм-канале.
Глава чечни заявил, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильна.

«Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода», — написал Кадыров.
Он также пригласил российского лидера в гости в Чеченскую республику.

До этого сообщалось, что сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Германии не поддерживают конфискацию российских активов в пользу Украины
Кабмин: ФРГ выступает против конфискации активов России в пользу Украины
23 мая 2024, 01:00

Фото: istock / photosvit

Правительство ФРГ поддерживает передачу Киеву доходов от замороженных активов ЦБ РФ, но выступает против конфискации самих активов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт, информирует ТАСС.
«Наша позиция остается прежней: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах», — заявил представитель минфина Германии.
Хебештрайт отметил, что фонд активов Центробанка останется «нетронутым».

Совет ЕС 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов ЦБ России будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления государства. Помимо этого, даже в случае снятия санкций Евросоюза не отдаст РФ доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.

Ранее Дмитрий Песков отреагировал на решение ЕС по доходам от активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин поручил утвердить программы развития для 10 отстающих регионов

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#фрг
#доходы
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#активы
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Путин поручил утвердить программы развития для 10 отстающих регионов
22 мая 2024, 21:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что речь идёт о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия и Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях. На развитие этих регионов из государственного бюджета с 2025 по 2030 год будет выделяться не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

Поручение президента правительство России должно выполнить к 1 октября этого года.

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#россия
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В США обсудят ограничения на применение Киевом американских вооружений против РФ
Браун: использующееся для ударов в глубину РФ вооружение ВСУ не американское
22 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон считает, что Киев имеет средства для нанесения ударов в глубину территории России, пишет ТАСС.
Американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование в этих целях собственных вооружений. Такую позицию озвучил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы Украина могла защищаться, сосредоточиться на ближних боях, а также иметь возможность влиять на ситуацию в зоне спецоперации.

Комментируя возможности ВСУ бить в глубину российской территории, Браун заявил, что у них есть свои средства, не американские.

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#россия
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Боррель принял к сведению решение Норвегии, Испании и Ирландии по Палестине
22 мая 2024, 21:15

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению решение Испании, Ирландии и Норвегии о признании независимости Палестины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Боррель подчеркнул, что в рамках общей внешней политики и политики безопасности он будет работать со всеми государствами-членами, чтобы продвигать общую позицию Евросоюза, основанную на решении о двух государствах.

Ранее в этот день два государства-члена Евросоюза Ирландия и Испания, а также Норвегия официально признали независимость Палестины. По словам глав этих государств, такое решение необходимо для урегулирования конфликта.

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#палестина
#евросоюз
#политика
#страны
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Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов
22 мая 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал неделю на организацию летнего отдыха детей, проживающих в районах, пострадавших от весенних паводков. Соответствующий документ представлен на сайте Кремле.
Глава государства поручил правительству России совместно с исполнительными органами пострадавших от паводков Курганской, Оренбургской и Тюменской областей организовать летний отдых для детей.

Доклад о принятых решениях премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июня, после чего доклады должны осуществляться ежеквартально.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для отдыха детей уже подготовлено 25 тысяч мест в Краснодарском крае и Евпатории.

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#поручение
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#паводок
#отдых
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В Великобритании назначили дату проведения всеобщих выборов
Премьер Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании пройдёт 4 июля
22 мая 2024, 20:37

Фото: iStock/nevenmn

Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 4 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
Ранее премьер неоднократно заявлял, что выборы в стране состоятся во второй половине года, не позднее января 2025 года. Однако затем телеканал Sky News сообщил о намерении Сунака созвать выборы уже 4 июля.

В ходе выступления на Даунинг-стрит после проведения совещания правительства он официально заявил о проведении выборов 4 июля.

В начале этого месяца Сунак впервые признал, что правящая Консервативная партия может потерпеть поражение на предстоящих выборах. Такое заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, по итогам которых они потеряли около половины мест в местных советах. Однако позже Сунак всё же указал на шансы консерваторов на победу.

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