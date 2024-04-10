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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный смог бы одержать победу на выборах президента Украины, если бы они состоялись в марте текущего года. Так пишет в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру» оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, ссылаясь на данные соцопроса СОЦИС.
Согласно данным опроса, за Залужного свой голос отдали бы 31,3% украинцев, а за Зеленского – всего 21,7. При этом партию президента готовы поддержать 15,5% жителей Украины, а несуществующий блок экс-главкома ВСУ выбрали бы 34,2% избирателей.
Он отметил, что Зеленский стал «приговором» всему народу Украины, а также ее государственности и независимости. Он выбрал себя, свою славу и выгоду, а вовсе не интересы страны. Нынешний президент Украины оказался безгранично циничным человеком, считает Медведчук. Он пояснил, что Зеленский не хочет никого слушать, а самолюбие толкает его на антинародную политику, в том числе на запрет переговоров с Россией.
Согласно соцопросу, 69,3% украинцев готовы к диалогу с Россией, при этом только 24% высказались против.
Таким образом, официальная украинская социология говорит о том, что режим Зеленского приносит местному населению больше страданий, чем конфликт с Россией, утверждает Медведчук.
Кроме того, он привёл другие данные соцопроса, согласно которым число желающих критиковать украинскую власть во время конфликта в марте составило 52,7% опрошенных. При этом 34,4% респондентов считают, что критиковать власть сейчас не время.
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«Всё бы хорошо, но такого украинского политика, как Залужный, просто не существует. Генерал Залужный не объявлял о своем походе в политику, и не факт, что объявит. Реально Зеленский проигрывает не Залужному — он проигрывает сам себе», — отметил Медведчук.
Он отметил, что Зеленский стал «приговором» всему народу Украины, а также ее государственности и независимости. Он выбрал себя, свою славу и выгоду, а вовсе не интересы страны. Нынешний президент Украины оказался безгранично циничным человеком, считает Медведчук. Он пояснил, что Зеленский не хочет никого слушать, а самолюбие толкает его на антинародную политику, в том числе на запрет переговоров с Россией.
Согласно соцопросу, 69,3% украинцев готовы к диалогу с Россией, при этом только 24% высказались против.
Таким образом, официальная украинская социология говорит о том, что режим Зеленского приносит местному населению больше страданий, чем конфликт с Россией, утверждает Медведчук.
Кроме того, он привёл другие данные соцопроса, согласно которым число желающих критиковать украинскую власть во время конфликта в марте составило 52,7% опрошенных. При этом 34,4% респондентов считают, что критиковать власть сейчас не время.
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Элина Позднякова