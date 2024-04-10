Стало известно, кто мог выиграть выборы президента на Украине в марте

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный смог бы одержать победу на выборах президента Украины, если бы они состоялись в марте текущего года. Так пишет в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру» оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, ссылаясь на данные соцопроса СОЦИС.