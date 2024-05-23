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Блинкен согласился, что Россия не является спонсором терроризма

Блинкен отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
23 мая 2024, 10:41
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Америка не может внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.


Он отметил, что терроризм и агрессия — это разные вещи. По его словам, Россия не подходит под такое определение. Блинкен добавил, что подобное признание грозило бы подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий между государствами.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сыграл на гитаре в местном баре. Он исполнил песню канадско-американского музыканта Янга Rockin' in the Free World 1989 года. Кроме того, он отведал местной пиццы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
#блинкен
ЕС планирует остановить ввоз люксовых автомобилей через Белоруссию в Россию
FT: ЕС запретит экспорт военных технологий и товаров в Белоруссию
23 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Евросоюз собирается усилить санкции против Белоруссии и запретить экспорт военных технологий и товаров, люксовых автомобилей и запретить импорт алмазов. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на документы.
«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа», — говорится в статье.

Кроме того, Евросоюз планирует остановить импорт алмазов из Белоруссии.

При этом планируется остановить основной поток поставок автомобилей класса люкс, который через Белоруссию попадают в Россию. Сейчас европейские автопроизводители пока поставляют свои дорогие машины в Белоруссию.

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#евросоюз
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«Я видел, как беспощадно воруют у народа»: продюсер Quest Pistols об украинской власти
Переехавший в Россию продюсер Бардаш заявил, что раскрывал украинцам глаза
23 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/reflection_art

Продюсер групп «Грибы», Quest Pistols, и «Нервы» Юрий Бардаш прокомментировал заочно предъявленные СБУ обвинения. Об этом пишет RT.
По словам продюсера, он максимально рассказывал людям правду. Раскрывал украинцам глаза на то, что происходит. Он отметил, что каждый на его месте делал бы так.

«Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — отметил Бардаш.

По его словам, он почувствовал, что ему «надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми».

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения украинскому музыкальному продюсеру, певцу, основателю групп «Грибы» и Quest Pistols Юрию Бардашу. Напомним, что он покинул Украину после начала конфликта. В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя.

Ранее сообщалось, что основатель группы Quest Pistols Юрий Бардаш получил гражданство России. Певец опубликовал фотографию, на которой стоит на фоне российского флага и держит в руке паспорт гражданина РФ. Он подчеркнул, что был крайне счастлив получить российский паспорт после двух лет проживания в Москвы.

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Байден предоставит Кении статус главного партнёра, не входящего в НАТО
Politico: Кения получит от Байдена статус главного партнёра, не входящего в НАТО
23 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/Aoraee

Президент США Джо Байден в ходе государственного визита лидера Кении Уильяма Самои арап Руто предоставит стране статус главного партнёра, не входящего в НАТО. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что это будет делано прямо перед тем, как Кения направит 1000 солдат миротворческих войск для борьбы с бандитизмом на Гаити.

Кения станет первым государством к югу от Сахары, которому присвоят такое звание. После его получения страна сможет получать современное американское вооружение и участвовать в более тесном сотрудничестве в области безопасности.

Подчеркнём, что США стремятся укрепить связи с Кенией на фоне беспокойства администрации президента Джо Байдена по поводу усиления влияния Китая в Африке, а также связей Кении с Россией.

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Власти Грузии высказались об украинизации страны и открытии второго фронта против РФ
Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси не желает украинизации страны и второго фронта
23 мая 2024, 10:40

Фото: iStock/Denis Kabanov

Грузинские власти не желают «украинизации» страны, а также «майдана» и открытия «второго фронта» против России. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в пользу необходимости закона об иноагентах. Об этом он заявил в эфире грузинского Первого канала.
«Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий», — заявил Кобахидзе.

По его словам, власти страны ни в коем случае не должны допустить «украинизации» Грузии. При этом он отметил, что Венецианская комиссия «отказалась от профессионального достоинства» и добавил, что основной целью предполагаемого закона является защита государственного суверенитета и безопасности страны.

Напомним, авторы законопроекта предложили создать в Минюсте Грузии реестр неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.

Противники грузинского законопроекта об иностранных агентах назвали его «пророссийским» и заявили, что он может помешать вступлению Тбилиси в Европейский союз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иностранных агентах.

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МИД исключил восстановление контактов с Японией
МИД России: Москва не намерена инициировать восстановление контактов с Японией
23 мая 2024, 09:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия не намерена инициировать восстановление политических контактов с Японией в текущей ситуации. Об этом заявила директор третьего департамента Азии российского МИД Людмила Воробьева.
Она отметила, что отношения России с Японией продолжают ухудшаться, а также пояснила, что возвращение к нормальному межгосударственному диалогу невозможно без отказа от антироссийской политики.

«В таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», — отметила Воробьева.
Ранее директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Воробьева отметила, что Москва продолжает внимательно следить за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». Дипломат подчеркнула, что данный процесс лишь набирает обороты.

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#отношения
#выбор
#рф
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Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил
МИД: РФ примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС
23 мая 2024, 08:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
Воробьева отметила, что Москва продолжает внимательно следить за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». Дипломат подчеркнула, что данный процесс лишь набирает обороты.

По словам Воробьевой, возможный пересмотр этой статьи не может пройти без внешнеполитических последствий для Японии.

Ранее в 2023 году МИД РФ осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Японии следует прекратить «лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории.

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#япония
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#мид рф
#военные
#конституция
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Китай начал военные учения возле берегов Тайваня
Армия КНР начала военные учения вокруг Тайваня
23 мая 2024, 08:14

Фото: istock / Igor Ilnitckii

НОАК проводит военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает Минобороны КНР.
Мероприятия начались 23 мая. Они проходят к северу, югу и востоку от Тайваня, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Уцю, Мацзу, и Дунъинь. В учениях задействованы военно-морские, сухопутные, военно-воздушные и ракетные силы. Цель — проверка боевой готовности, нанесение точных ударов по ключевым целям, совместное выполнение операций.

Ранее сообщалось, что Китай ввёл санкции против 12 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню и как ответные меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с Россией. Санкции вступили в силу в среду, 22 мая.

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#сша
#санкции
#китай
#сотрудничество
#мероприятия
#меры
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Володин заявил, что слово «американец» вскоре может стать ругательным
Володин: Заявление Блинкена о гибели Раиси цинично и бесчеловечно
23 мая 2024, 07:54

Фото: Официальный сайт Кремля

Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о гибели президента президента Ирана Ибрагима Раиси цинично и бесчеловечно, об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Напомним, отвечая на вопрос журналиста о смерти Раиси Блинкен заявил, что «определённо не скорбит о погибшем», а также, что «народу Ирана, вероятно, стало лучше».

«На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно», — написал Володин.

Председатель ГД также подчеркнул, что на фоне подобных заявлений политиков слово «американец» вскоре может стать ругательным во всём мире.

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии.

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#сша
#смерть
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Решение по санкциям ЕС в отношении активов РФ вступило в силу
23 мая 2024, 06:55

Фото: iStock/butenkow

В ЕС вступило в силу решение, которое обязывает европейские депозитарии переводить 90 % чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных активов РФ на их счетах, в бюджет Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что эти средства будут потрачены на военную помощь Украине. Решение по активам РФ было добавлено в пакет экономических санкций ЕС против России.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Он уточнил, что 90% замороженных российских активов будет потрачено на армию Украины. Помимо этого, Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины.

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