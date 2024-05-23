Блинкен согласился, что Россия не является спонсором терроризма

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Америка не может внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он отметил, что терроризм и агрессия — это разные вещи. По его словам, Россия не подходит под такое определение. Блинкен добавил, что подобное признание грозило бы подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий между государствами.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сыграл на гитаре в местном баре. Он исполнил песню канадско-американского музыканта Янга Rockin' in the Free World 1989 года. Кроме того, он отведал местной пиццы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Блинкен пообещал, что США примут меры против Грузии из-за закона об иноагентах
Блинкен: выборы на Украине пройдут, когда граждане сочтут, что условия позволяют
Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
Дарья Осипова