Блогер Максим Кац в розыске на территории всех стран-участниц Интерпола
Блогер Максим Кац* объявлен в международный розыск через систему Интерпола по решению Хорошевского суда Москвы. Соответствующие сведения содержатся в судебных документах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
Решение об объявлении розыска на территориях всех государств-членов Интерпола было оформлено 25 сентября. Накануне, 23 сентября, Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Каца* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Новое уголовное дело было возбуждено в августе 2025 года. По данным РИА Новости, основанием для него стало обращение в Роскомнадзор от члена организации «Депутаты мирной России», в которой состоит Кац*. Следствие полагает, что блогер уклонялся от обязанностей, предусмотренных для лиц со статусом иностранного агента, после привлечения к административной ответственности.
Ранее, в августе 2023 года, Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца* к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.
* признан в России иностранным агентом.
