Блогер Максим Кац в розыске на территории всех стран-участниц Интерпола

25 сентября 2025, 04:12

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Блогер Максим Кац* объявлен в международный розыск через систему Интерпола по решению Хорошевского суда Москвы. Соответствующие сведения содержатся в судебных документах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.