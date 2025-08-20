Скотт Бессент заявил, что Трамп берет 10% наценку на оружие, перепродаваемое Киеву

20 августа 2025, 03:31

США продают Европе оружие для перепродажи Украине с наценкой 10%

Фото: Istock/Gerasimov174

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон продаёт странам Европы вооружение с наценкой 10%, которое затем перепродаётся Украине, а прибыль может покрыть расходы на воздушное прикрытие.





Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединённые Штаты продают странам Европы вооружение, которое впоследствии перепродаётся Украине, с наценкой в 10%.





«Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», — пояснил Бессент.