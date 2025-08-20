Скотт Бессент заявил, что Трамп берет 10% наценку на оружие, перепродаваемое Киеву
США продают Европе оружие для перепродажи Украине с наценкой 10%
Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон продаёт странам Европы вооружение с наценкой 10%, которое затем перепродаётся Украине, а прибыль может покрыть расходы на воздушное прикрытие.
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединённые Штаты продают странам Европы вооружение, которое впоследствии перепродаётся Украине, с наценкой в 10%.
«Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», — пояснил Бессент.
Данное заявление следует после слов государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон больше не предоставляет Киеву бесплатное вооружение и финансирование. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США продолжат поставлять вооружение Украине, но оплату за эти поставки возьмут на себя европейские союзники по альянсу, что, по его мнению, выгодно для американского среднего класса и обеспечивает непрерывность потока вооружений.
При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не представляет ситуацию, в которой его страна покупала бы американское оружие и отправляла его Вооружённым силам Украины.