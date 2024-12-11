Bloomberg: Экс-президент Сирии сбежал из страны через российскую авиабазу Хмеймим

Башар Асад (Фото: РИА Новости/Владимир Гердо)
У бывшего президента Сирии Башара Асада получилось сбежать из страны с помощью российских разведчиков, организовавших его безопасное перемещение до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Источники агентства рассказали, что самолет Башара Асада ехал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, чтобы избежать его отслеживания и поражения средствами противовоздушной обороны, которые могли быть у исламистов.
Источники обратили внимание, что разведка убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу с оппозицией. Бывшему президенту Сирии предложили безопасный способ покинуть страну, если он готов эвакуироваться «немедленно».
Ранее постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о прибытии в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада с семейством. Ульянов уточнил, что Россия, в отличие от США, не оставляет своих союзников в сложных ситуациях и предоставила убежище политику на гуманитарной основе.
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Источники обратили внимание, что разведка убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу с оппозицией. Бывшему президенту Сирии предложили безопасный способ покинуть страну, если он готов эвакуироваться «немедленно».
Ранее постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о прибытии в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада с семейством. Ульянов уточнил, что Россия, в отличие от США, не оставляет своих союзников в сложных ситуациях и предоставила убежище политику на гуманитарной основе.
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Ольга Енгалычева