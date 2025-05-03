CBS: Уолтц отказался от должности посла США в Саудовской Аравии

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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался от предложенной должности посла в Саудовской Аравии, выбрав пост постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на информированные источники, передает ТАСС.
Уолтцу, освобожденному Дональдом Трампом от обязанностей советника по нацбезопасности, позволили самостоятельно выбрать новую позицию. Среди вариантов на рассмотрении была возможность стать послом в одной из предложенных стран, включая Саудовскую Аравию.
А уже 2 мая портал Axios назвал основным кандидатом на освободившуюся в США должность советника по нацбезопасности Стивена Миллера. Сейчас Стивен Миллер — замглавы администрации по внутренней безопасности. Еще его называют архитектором жесткой иммиграционной политики при республиканцах.
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«В беседах с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу были предложены должности посла в нескольких странах (...) После некоторых размышлений Уолтц остановился на работе постпредом при ООН», — передает CBS.1 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН. Американский лидер добавил, что обязанности советника по нацбезопасности США временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, продолжая при этом руководить Госдепом.
А уже 2 мая портал Axios назвал основным кандидатом на освободившуюся в США должность советника по нацбезопасности Стивена Миллера. Сейчас Стивен Миллер — замглавы администрации по внутренней безопасности. Еще его называют архитектором жесткой иммиграционной политики при республиканцах.
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Мария Моисеева