CBS: Уолтц отказался от должности посла США в Саудовской Аравии

Американский миллиардер Илон Маск считает, что возможный запрет немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ — это атака на демократию. Так он отреагировал в соцсетях на новость о том, что организацию признали экстремистской в стране.