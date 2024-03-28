Более ₽317 млн потратил избирательный фонд Путина на президентскую кампанию

Фото: сайт Кремля
Избирательный фонд Владимира Путина потратил 317 миллионов 752 тысячи рублей на президентскую кампанию. Соответствующие данные в виде финансового отчёта опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
Из отчёта следует, что около 11 миллионов рублей были затрачены на сбор подписей. Ещё более 163 миллионов – на предвыборную агитацию. А оставшиеся более 82 миллионов были выделены на печать раздаточного материала и подготовки иных форм продукции для агитации.
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