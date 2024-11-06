Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за присоединение к США

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Более половины жителей Пуэрто-Рико, который официально считается зависимой от Соединённых Штатов территорией, отдали голос за полноценное вступление в состав Америки на референдуме о статусе страны. Об этом информирует газета El Nuevo Dia.
За вступление проголосовали 56,82% жителей острова, 30,85% отдали голоса за независимость и 12,33 процента выступили за сохранение нынешнего статуса «неинкорпорированной организованной территории» под управлением Штатов.
Нынешняя администрация главы государства Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе.
До этого стало извтесно, что Байден ускорит поставки Украине из-за возможной смены курса США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Нынешняя администрация главы государства Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе.
До этого стало извтесно, что Байден ускорит поставки Украине из-за возможной смены курса США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак