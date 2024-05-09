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Вызов французского посла и грозные предупреждения МИД РФ могли напугать президента Франции Эммануэля Макрона. Такое мнение озвучил обозреватель издания infoBRICS Драголюб Боснич.
«Похоже, это оказало воздействие <...> на Францию и Италию, страх которых был более чем очевиден. В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что «не воюет» с Россией и с ее народом. <…> После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными», — обратил внимание журналист.Как считает Боснич, вызов послов Франции и Британии в российский МИД являются более чем оправданным шагом со стороны России. Обозреватель отметил, что государства Запада специально пересекали обозначенные Москвой красные линии на Украине и открыто поддерживали теракты на территории России.
Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин раскритиковал заявления об отправке военнослужащих стран Запада на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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