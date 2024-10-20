Большинство молдаван проголосовали против вхождения в Евросоюз

Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге о немецкой политике рассказал о разговоре между экс-президентами России и США — Борисом Ельциным и Билом Клинтоном. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.

— У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не в Европе. О Европе должны заботиться европейцы, — сказал тогдашний российский президент.

— Не думаю, что европейцам это понравится, — якобы ответил Клинтон.

«Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва в Европе, и мне это нравится. Ты можешь заниматься безопасностью других стран. Я возьму Европу и позабочусь о ее безопасности — не я лично, но Россия». Билл, я серьезно», — якобы ответил первый президент РФ.