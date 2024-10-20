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Большинство граждан Молдавии проголосовали против членства в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны.
После обработки 20,55% протоколов 58,09% проголосовавших на референдуме высказались против членства в ЕС, а 41,31% – за него.
Ранее стало известно, что проголосовавшие на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС выстроились в огромную очередь перед посольством Молдавии в Москве.
До этого Центральная избирательная комиссия Молдовы признала законность президентских выборов и референдума о членстве в ЕС.
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Ранее стало известно, что проголосовавшие на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС выстроились в огромную очередь перед посольством Молдавии в Москве.
До этого Центральная избирательная комиссия Молдовы признала законность президентских выборов и референдума о членстве в ЕС.
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Александр Климов