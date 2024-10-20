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В РФ продлили голосование на выборах президента Молдавии

Посольство продлило голосование на выборах президента Молдавии на два часа
20 октября 2024, 22:48
Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting

Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting

В России продлили время голосования на выборах президента Молдавии и еврореферендуме на два часа — до 23:00 по московскому времени. О решении объявило 20 октября посольством Молдавии в Москве. В самой Молдавии участки закрылись.
«Участки должны были работать до 21:00. Теперь они будут открыты до 23:00 по московскому времени», — цитирует сотрудника посольства ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотни избирателей стояли в очереди у молдавского посольства в Москве с 6 утра. Очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС у посольства в Москве не сократилась к вечеру. Люди боялись, что молдавские власти учтут голос каждого.



В воскресенье, 20 октября, проходят выборы президента Молдавии и референдум по евроинтеграции страны. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии признали выборы президента и еврореферендум состоявшимися, так как явка превысила необходимый порог.

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#молдавия
Путин принял президента ОАЭ Аль Нахайяна в Ново-Огарёво
Путин провел неформальную встречу с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
20 октября 2024, 22:34

Владимир Путин и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Об этом сообщает сайт Кремля 20 октября.
«Ваше Высочество, я очень рад вас видеть. В ходе сегодняшнего, ещё раз повторю – неформального, общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим нас вопросам», — поприветствовал Путин Аль Нахайяна

Официальная часть визита президента ОАЭ в Россию начнется 21 октября. На переговорах планируется обсудить развитие российско-эмиратских отношений, а также актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«Очень много тем и вопросов, которые мы совместно с вами обсудим сегодня, например, это Ближний Восток, я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим более детально», — цитирует Кремль Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

Кроме того, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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«Отдай просто Европу России»: историк раскрыл разговор Ельцина и Клинтона
Spiegel: Ельцин просил Клинтона передать Москве контроль над Европой
20 октября 2024, 22:16

Борис Ельцин и Бил Клинтон. Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге о немецкой политике рассказал о разговоре между экс-президентами России и США — Борисом Ельциным и Билом Клинтоном. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.
Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге о немецкой политике рассказал о разговоре между экс-президентами России и США — Борисом Ельциным и Билом Клинтоном. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.

Скьянна изучил множество документов, которые до сих пор были недоступны для исследователей. Он использовал материалы из Федерального архива, Архива христианских демократов, а также американские и британские источники.

Это были депеши германского посольства в Москве, стратегические документы из канцелярии федерального канцлера, комментарии к переговорам Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера с Биллом Клинтоном.

Документы последних лет правления Меркель пока недоступны для изучения. Но Der Spiegel приводит цитаты из книги о разговоре Ельцина и Клинтона.
— У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не в Европе. О Европе должны заботиться европейцы, — сказал тогдашний российский президент.
— Не думаю, что европейцам это понравится, — якобы ответил Клинтон.
«Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва в Европе, и мне это нравится. Ты можешь заниматься безопасностью других стран. Я возьму Европу и позабочусь о ее безопасности — не я лично, но Россия». Билл, я серьезно», — якобы ответил первый президент РФ.

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Песков раскрыл, связана ли с Путиным отмена поездки главы Бразилии на БРИКС
Песков: отказ главы Бразилии ехать на БРИКС не связан с решением Путина по G20
20 октября 2024, 21:49

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли отказ Лула да Силвы от присутствия на саммите БРИКС быть связан с отказом Путина ехать на саммит G20, Песков заявил, что нет, в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Ранее сообщалось, что бразильский президент отменил поездку в Россию на саммит БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Причиной такого решения стали медицинские показания. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

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#казань
#дмитрий песков
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США предоставят $5 млн на борьбу с коррупцией на Украине
20 октября 2024, 21:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Замгоссекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе посещения Киева объявила о выделении пяти миллионов долларов в качестве гранта на борьбу с коррупцией на Украине. Об этом сообщается в письменном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Госдепа США.
Из документа следует, что Зея посетила украинскую столицу 18 октября. В ходе поездки она объявила о трёх новых финансируемых инициативах. Так, бюро внешнеполитического ведомства США по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам совместно с британской организацией Institute for War and Peace Reporting предоставило пять миллионов долларов. Средства должны быть потрачены на повышение прозрачности и подотчётности правительства путём оказания поддержки организациям гражданского общества и журналистам, вносящим большой вклад в борьбу с коррупцией.

Также по линии Госдепа выделяются два миллиона долларов для Международной организации по миграции. Она будет оказывать поддержку украинцам. Ещё два миллиона долларов поступили на реализацию программы ООН по улучшению положения женщин на Украине.

В время пребывания на Украине Зея встретилась с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции – министром юстиции Ольгой Стефанишиной, министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой, а также с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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#сша
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Военные НАТО поняли, с какой силой столкнутся после выхода России из СВО
Главком военблока НАТО в Европе признал, что ВС РФ станут сильнее после СВО
20 октября 2024, 21:22

Фото: istock/Michele Ursi

Главнокомандующий военного блока НАТО в Европе признал, что после спецоперации Россия усилится. Генерал Кристофер Каволи, который одновременно возглавляет Европейское командование США, заявил в интервью журналу Der Spiegel, что после завершения конфликта на Украине российская армия станет мощнее, чем сейчас.
Он отметил, что российские войска, участвуя в боевых действиях, приобретают опыт и совершенствуются. Каволи предупредил, что эти войска будут стоять на границах НАТО.
«Таким образом, мы будем иметь дело с противником, который располагает реальными навыками, силами и имеет четкие цели», — заявил Каволи.

Главнокомандующий считает, что НАТО не может позволить себе снижать обороноспособность. Он напомнил, что сейчас в состоянии готовности находятся десятки тысяч военных, которые могут быть переброшены и задействованы в течение нескольких дней. Это значительный прогресс, но работы еще много.

Каволи также заявил, что Россия представляет долгосрочную угрозу для НАТО и безопасности в Европе, особенно учитывая ее сотрудничество с такими странами, как Китай и КНДР.
«Это является глобальной проблемой и имеет совершенно новую динамику», —считает главнокомандующий.

Генерал подчеркнул, что у НАТО должно иметь больше возможностей, чем противник, и действовать «быстрее, чем русские». Он заявил, что для него 2% от ВВП на оборону — это минимум, хотя это и политическое решение.

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#россия
#нато
#прогноз
#военные
#армия
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Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС в Казани
Президент Бразилии не посетит саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям
20 октября 2024, 21:07

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. Однако он всё же примет участие в мероприятии в формате видеоконференции, сообщила его пресс-служба.
По информации новостного портала G1, с Лулой да Силвой произошёл неприятный инцидент дома. Он получил травму затылка. Его здоровью ничто не угрожает, однако врачи призвали главу государства не ездить на дальние расстояния.

В связи с невозможностью прилететь и очно поучаствовать в саммите, бразильский президент дистанционного примет участие в мероприятии.

Ранее сообщалось, что в Россию для участия в саммите БРИКС уже прибыли глава Республики Сербской Милорад Додик и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.

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#бразилия
#россия
#саммит
#брикс
#казань
#политика
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Избиратели с 6 утра стоят у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Молдове
Очередь из избирателей у посольства Молдавии в Москве не уменьшается
20 октября 2024, 20:42

Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting

Очередь из людей, желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС, у посольства в Москве не убывает. Уже с 6 утра люди стоят в у консульства, но не все смогли воспользоваться правом голоса, передает с места РИА Новости.
Видео из Европейских стран свидетельствуют, что на улицах у молдавских посольств там гораздо спокойнее. Молдавские дипмиссии в Европе выглядят практически пустыми. А Рождественка в Москве и соседний Кузнецкий мост похожи на пчелиные ульи. Основную массу людей там составляют молдаване, которым важно принять участие в голосовании президента и референдуме.

Один из стоящих в очереди высказал мнение, что нынешний президент Молдавии считает работающих в РФ молдаван неполноценными гражданами своей страны. Молдаване в России хотят подчеркнуть, что они тоже что-то значат для Молдавии: некоторые работают здесь, другие учатся. Мужчина признался, что опасается не успеть проголосовать.

Другой человек в очереди поделился, что ему известно о лимитированном количестве бюллетеней на посольстве. Он отметил, что, хотя им говорили о возможном продлении, не исключено, что срок не увеличат. Люди не уверены, что молдавские власти учтут голос каждого.

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#выборы
#посольство
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Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся
ЦИК Молдавии: референдум о вступлении в ЕС состоялся, явка превысила 42%
20 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/DesignRage

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся. Явка к 18:00 (совпадает с мск) превысила требуемый минимальный порог в 42%, сообщила в ходе брифинга глава Центиральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.
Отмечается, что к указанному времени в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составило 42,44%. По законодательству страны, выборы президента и референдум будут признаны состоявшимися, если в ним примет участие более трети избирателей из списков.

Также Караман подчеркнула, что в ходе избирательного процесса не было зафиксировано серьёзных инцидентов. А активная явка говорит о том, что граждане Молдавии ответственно относятся к голосованию.

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#молдавия
#референдум
#выборы
#евросоюз
#политика
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Отец основателя WikiLeaks поблагодарил Путина
Отец Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку основателя WikiLeaks
20 октября 2024, 19:37

Джулиан Ассанж. Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку своего сына. В интервью РИА Новости Шиптон отметил, что Путин стал первым мировым лидером, высказавшимся в защиту Ассанжа.
«В 2012 году Путин был первым главой государства, который заступился за Джулиана как за издателя и гражданина. В то время на него обрушивалась волна клеветы. Но Путин встал на защиту его прав как издателя и гражданина. За это я благодарен вашему президенту», — цитирует Шиптона РИА Новости.

24 июня Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы после того, как договорился с американскими властями. Он частично признал свою вину и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые уже отбыл.

Суд по его делу проходил на острове Сайпан, крупнейшем из Северных Марианских островов, которые не являются частью США, но находятся под контролем Вашингтона. После суда Ассанж вернулся в Австралию.

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