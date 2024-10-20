В РФ продлили голосование на выборах президента Молдавии

Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting
В России продлили время голосования на выборах президента Молдавии и еврореферендуме на два часа — до 23:00 по московскому времени. О решении объявило 20 октября посольством Молдавии в Москве. В самой Молдавии участки закрылись.
«Участки должны были работать до 21:00. Теперь они будут открыты до 23:00 по московскому времени», — цитирует сотрудника посольства ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотни избирателей стояли в очереди у молдавского посольства в Москве с 6 утра. Очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС у посольства в Москве не сократилась к вечеру. Люди боялись, что молдавские власти учтут голос каждого.
В воскресенье, 20 октября, проходят выборы президента Молдавии и референдум по евроинтеграции страны. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии признали выборы президента и еврореферендум состоявшимися, так как явка превысила необходимый порог.
Читайте также:
Избиратели с 6 утра стоят у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Молдове
Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся
Выборы в Молдавии по уровню явки можно считать состоявшимися
Лия Мурадьян