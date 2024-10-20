Избиратели с 6 утра стоят у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Молдове

Очередь из людей, желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС, у посольства в Москве не убывает. Уже с 6 утра люди стоят в у консульства, но не все смогли воспользоваться правом голоса, передает с места РИА Новости.