Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting
Очередь из людей, желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС, у посольства в Москве не убывает. Уже с 6 утра люди стоят в у консульства, но не все смогли воспользоваться правом голоса, передает с места РИА Новости.
Видео из Европейских стран свидетельствуют, что на улицах у молдавских посольств там гораздо спокойнее. Молдавские дипмиссии в Европе выглядят практически пустыми. А Рождественка в Москве и соседний Кузнецкий мост похожи на пчелиные ульи. Основную массу людей там составляют молдаване, которым важно принять участие в голосовании президента и референдуме.
Один из стоящих в очереди высказал мнение, что нынешний президент Молдавии считает работающих в РФ молдаван неполноценными гражданами своей страны. Молдаване в России хотят подчеркнуть, что они тоже что-то значат для Молдавии: некоторые работают здесь, другие учатся. Мужчина признался, что опасается не успеть проголосовать.
Другой человек в очереди поделился, что ему известно о лимитированном количестве бюллетеней на посольстве. Он отметил, что, хотя им говорили о возможном продлении, не исключено, что срок не увеличат. Люди не уверены, что молдавские власти учтут голос каждого.
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Один из стоящих в очереди высказал мнение, что нынешний президент Молдавии считает работающих в РФ молдаван неполноценными гражданами своей страны. Молдаване в России хотят подчеркнуть, что они тоже что-то значат для Молдавии: некоторые работают здесь, другие учатся. Мужчина признался, что опасается не успеть проголосовать.
Другой человек в очереди поделился, что ему известно о лимитированном количестве бюллетеней на посольстве. Он отметил, что, хотя им говорили о возможном продлении, не исключено, что срок не увеличат. Люди не уверены, что молдавские власти учтут голос каждого.
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Лия Мурадьян