Борт Дональда Трампа едва избежал столкновения в небе над Нью-Йорком
Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One при перелете в Лондон оказался в зоне опасного сближения с пассажирским авиалайнером Spirit Airlines. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы LiveATC.
Диспетчеры заметили совпадение высот и траекторий полета Boeing 747 и Airbus A321 над густонаселенным районом Нью-Йорка. Они многократно пытались предупредить экипаж пассажирского рейса 1300, следовавшего из Форт-Лодердейла в Бостон, о необходимости изменить курс.
«Spirit 1300, немедленно поверните на 20 градусов вправо. Внимание! Отложите iPad», — приводятся слова диспетчера в аудиозаписи переговоров.Официальный представитель Spirit Airlines подтвердил, что пилоты соблюдали инструкции и благополучно завершили полет. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что минимальная безопасная дистанция между самолетами не была нарушена.
Инцидент произошел на фоне серии недавних нарушений временных ограничений полето в в зонах пребывания Трампа, что вызывает озабоченность у специалистов по безопасности.