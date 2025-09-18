Борт Дональда Трампа едва избежал столкновения в небе над Нью-Йорком

18 сентября 2025, 01:09

Фото: istockphoto/Dushlik

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One при перелете в Лондон оказался в зоне опасного сближения с пассажирским авиалайнером Spirit Airlines. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы LiveATC.





Диспетчеры заметили совпадение высот и траекторий полета Boeing 747 и Airbus A321 над густонаселенным районом Нью-Йорка. Они многократно пытались предупредить экипаж пассажирского рейса 1300, следовавшего из Форт-Лодердейла в Бостон, о необходимости изменить курс.





«Spirit 1300, немедленно поверните на 20 градусов вправо. Внимание! Отложите iPad», — приводятся слова диспетчера в аудиозаписи переговоров.