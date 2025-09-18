Достижения.рф

Чтец по губам Хиклинг раскрыла содержание разговора Трампа с супругой

Дональд Трамп (Фото: donaldjtrump.com)

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровала слова президента США Дональда Трампа, которые он произнес своей супруге Мелании сразу после прилета в Лондон. Об этом сообщает Daily Mirror.



По данным эксперта, Трамп произнес: «Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто», когда они спускались по трапу самолета в аэропорту Станстед. Несколько секунд спустя он добавил: «Осторожнее», обращаясь к первой леди.

Визит Трампа в Великобританию включает переговоры с премьер-министром Киром Стармером и встречу с королем Карлом III.

Ожидается, что стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в области технологий и ядерной энергетики на сумму свыше 10 миллиардов долларов.


