Владимир Бортко (фото: РИА Новости)
Режиссёр Владимир Бортко рассказал о трёх наиболее вероятных сценариях завершения спецоперации на Украине.
Он подчеркнул, что активное продвижение российских военных и победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который обещает завершить конфликт, указывают на скорый конец СВО. Режиссёр убеждён, что Украина в любом случае потерпит поражение, однако варианты исхода конфликта могут быть разными.
Первый расклад предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения. На таком варианте настаивает команда Дональда Трампа, однако Россия не поддерживает такой исход.
Второй вариант подразумевает заключение договора, по которому будет произведён формальный переход всей Украины под контроль России с возможностью для США пользоваться украинскими ресурсами. На таких условиях конфликт можно завершить прямо сейчас, однако это снова не соответствует интересам России, подчеркнул режиссёр в беседе с «Царьградом».
Наиболее вероятным сценарием, по мнению Бортко, является возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в её состав.
Москва не согласится на остановку конфликта, а занятие всей территории Украины пока не под силу ВС РФ. Это означает, что мир наступит после занятия областей, уже включённых в состав России Конституцией, заключил деятель культуры.
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Первый расклад предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения. На таком варианте настаивает команда Дональда Трампа, однако Россия не поддерживает такой исход.
Второй вариант подразумевает заключение договора, по которому будет произведён формальный переход всей Украины под контроль России с возможностью для США пользоваться украинскими ресурсами. На таких условиях конфликт можно завершить прямо сейчас, однако это снова не соответствует интересам России, подчеркнул режиссёр в беседе с «Царьградом».
Наиболее вероятным сценарием, по мнению Бортко, является возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в её состав.
Москва не согласится на остановку конфликта, а занятие всей территории Украины пока не под силу ВС РФ. Это означает, что мир наступит после занятия областей, уже включённых в состав России Конституцией, заключил деятель культуры.
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Анастасия Чинкова