Экс-глава ЦРУ рассказал, как в НАТО угрожали России из-за ядерного оружия

Фото: сайт НАТО
Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что из-за ядерного оружия России страны НАТО угрожали уничтожить Черноморский флот РФ. По сообщению Петреуса, США и их западные союзники предупредили Москву об ответных мерах в случае применения ядерного оружия.
«Это (спецоперация на Украине – ред) привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», – цитирует Экс-главу ЦРУ РБК.
При этом Петреус заявил, что будучи в должности главы ЦРУ, не обсуждал с Белым домом ответные меры на возможный ядерный удар России.
Ранее возможность ядерного удара в ответ на действия Запада на Украине допустил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом Медведев подчеркнул, что ядерный конфликт никому не нужен и Россия к нему не стремится.
Читайте также:
На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине
Бауэр: НАТО считает «оправданным» разрешение Киеву
Страны НАТО начали серию военных учений у российских границ
Лия Мурадьян