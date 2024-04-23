«Все кончено»: в США рассказали о сигнале, направленном Москве

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Решением выделить финансы Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о выделении Киеву практически 61 миллиарда долларов. Затем документ был направлен на рассмотрение в сенате.
Помимо этого, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит США.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о выделении США военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит США.
«Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва», — заявил бывший советник.Как считает аналитик, нынешнее руководство Штатов отрицает какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на условиях Америки. Вашингтон, по мнению эксперта, будет говорить с Москвой только тогда, когда россияне «опустят оружие» и согласятся со всем, что потребуют американцы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о выделении США военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак