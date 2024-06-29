Британские министры призвали американских демократов к срочной смене Байдена

Фото: сайт Белого дома США
Ряд британских министров призвал Демократическую партию США срочно сменить нынешнего кандидата на пост главы государства Джо Байдена в рамках президентских выборах, передает газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что большинство обращений поступило от министров-консерваторов. Они советуют заменить Байдена молодым кандидатом, который сможет победить бывшего президента США Дональда Трампа.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов