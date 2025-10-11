В Молдавии заявили о готовности к диалогу с РФ
Гросу: Молдавия готова говорить с РФ, но ЕС в приоритете
Молдавия готова к диалогу с Россией, но приоритетом для властей остаётся евроинтеграция. Об этом заявил председатель правящей партии PAS Игорь Гросу в интервью Agerpres.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин утверждал, что Молдавия превращается в базу снабжения ВС Украины и что военная стратегия страны на 2025–2030 годы рассматривается Москвой как шаг к милитаризации.
«Мы открыты для диалога с Россией. И не видим противоречий между нормальными отношениями с РФ и движением к членству в Европейском союзе», — сказал Гросу.Перед этим в МИД РФ оценили будущее отношений России с Молдавией после выборов.