В Молдавии заявили о готовности к диалогу с РФ

11 октября 2025, 14:46

Гросу: Молдавия готова говорить с РФ, но ЕС в приоритете

Фото: istockphoto/alexis84

Молдавия готова к диалогу с Россией, но приоритетом для властей остаётся евроинтеграция. Об этом заявил председатель правящей партии PAS Игорь Гросу в интервью Agerpres.





Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин утверждал, что Молдавия превращается в базу снабжения ВС Украины и что военная стратегия страны на 2025–2030 годы рассматривается Москвой как шаг к милитаризации.





«Мы открыты для диалога с Россией. И не видим противоречий между нормальными отношениями с РФ и движением к членству в Европейском союзе», — сказал Гросу.

