Британским уклонистам пригрозили наказаниями в случае отказа от службы

Фото: сайт правительства Великобритании
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил лишать граждан водительских прав в случае отказа от военной службы, передает газета Daily Mail.
«У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов», – заявил глава британского правительства.
Сунак допустил лишение водительских прав молодых людей и ограничение их доступа к финансам.
«В Европе огромное множество разных моделей, и мы их рассмотрим», – отметил он.
Ранее стало известно, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании предложили себя на место нынешнего премьер-министра Риши Сунака после выборов.
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Александр Климов