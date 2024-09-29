Илон Маск рассказал, что случится при победе Харрис

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ноябрьские выборы президента США станут последними, если на них победит действующий вице-президент Камала Харрис. Об этом он написал в своих соцсетях. По его мнению, Трамп — не угроза демократии, а единственный, кто может ее спасти.
«Очень малая часть американцев отдает себе отчет в том, что если Трамп не будет избран, то это будут последние выборы. Он отнюдь не угроза демократии, а единственный, кто может ее спасти», — написал бизнесмен.Маск отметил, что при победе Харрис количество нелегальных мигрантов будет только расти, они станут получать гражданство и право голосовать на следующих выборах, где их предпочтения будут очевидными. Он полагает, что демократы, получив поддержку мигрантов, окажутся вне конкуренции, и единственными выборами в США будут их праймериз.
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